Schwantz: "Marquez un pericolo, ostacolò Valentino Rossi"

L'ex campione di moto Kevin Schwantz in una intervista a motociclismo.it è tornato sui fatti del 2015 e sul dualismo Rossi-Marquez.

"Certe cose le facevamo anche noi: quando qualche pilota doveva essere "redarguito", entravamo all'interno e lo spingevamo all'esterno come per dirgli: 'Ma che cavolo stai facendo?'. Valentino a Sepang nel 2015 ha rallentato Marquez, che però lo stava ostacolando deliberatamente".

"La rivalità è un sentimento naturale e il sale delle corse, ma Marc è pericoloso: con Aleix in Argentina non aveva motivo di cercare il contatto, era talmente più veloce che sarebbe bastata una curva in più per superarlo agevolmente. Non aveva alcun diritto di entrare così cattivo".

SPORTAL.IT | 15-09-2018 10:45