Schwazer, nuova positività: "Sono innocente, ma non mi difenderò più"

Clamoroso colpo di scena riguardante Alex Schwazer: il marciatore altoatesino è risultato positivo a un controllo antidoping in Germania. La conferenza stampa.

“Ho ricevuto stamattina questa contestazione di positività all’eritropoietina: non ho preso nulla, sono innocente ma non mi difenderò, a 41 anni non ne ho più la forza”. Così Alex Schwazer, in una conferenza stampa a Bolzano, ha commentato la notizia della sua positività riscontrata dall’antidoping in Germania.