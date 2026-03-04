Clamoroso Schwazer: torna in gara ai campionati italiani di marcia (a 41 anni). "Per ricordare l'amico Hubert"

Alex Schwazer a 41 anni torna a gareggiare, stavolta per davvero: sarà al via dei campionati italiani di marcia in programma domenica 8 marzo ad Alessandria (e il motivo è nobile).

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Adesso è ufficiale: a 41 anni, 3 mesi e 10 giorni, Alex Schwazer è pronto ad attaccare nuovamente il numero sulla schiena e gareggiare in una competizione ufficiale. Quasi dieci anni dopo l’ultima volta (8 maggio 2016, campionati mondiali di marca a squadre a Roma), l’altoatesino farà parte dei concorrenti al via dei campionati italiani di marcia, organizzati sotto l’egida Fidal (e già questo fa notizia) e che per l’occasione si disputeranno ad Alessandria sulla nuova distanza di 21,097 chilometri, quella della mezza maratona.

Un ritorno con un messaggio ben preciso per l’amico scomparso

Schwazer non ha mai smesso di allenarsi, neppure durante la lunga squalifica che s’è visto infliggere proprio nel 2016 quando era pronto a tornare in gara per le olimpiadi di Rio. Una lunga vicenda che non ha mai finito di far discutere e di far parlare il mondo dell’atletica, terminata di fatto soltanto a pochi giorni dai giochi olimpici di Parigi 2024, dove Alex avrebbe voluto gareggiare per mandare un segnale forte a tutto il mondo dell’atletica (di fatto la possibilità gli è stata negata con la “scusa” dell’aver visto terminata la squalifica oltre la finestra temporale per qualificarsi).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stavolta però c’è un messaggio diverso da portare avanti: Schwazer ha affermato di aver deciso di gareggiare per rendere omaggio a Hubert Rabensteier, quello che è stato uno dei suoi più grandi amici, scomparso a causa di un improvviso malore pochi giorni fa. “Questa cosa gliela devo, perché lui ha sempre avuto fiducia in me e mi sento in dovere di ricordarlo partecipando a questo appuntamento”, ha spiegato l’olimpionico di Pechino 2008.

Schwazer sfida Giupponi e… Disabato, che ha la metà dei suoi anni

Da quando è tornato a gareggiare, Schwazer è tesserato con l’Atletica San Biagio, la società per la quale ha già corso lo scorso anno durante alcuni appuntamenti podistici, a cominciare da Queenatletica (prova in pista sulla distanza dei 20 chilometri, dove si ritirò a metà gara), per proseguire poi con le due gare di Bolzano (10 km in pista) dove ha firmato il primato europeo categoria master (38’34”07), nonché la quarta miglior prestazione italiana di tutti i tempi dietro Stano, Fortunato e Brugnetti.

Stavolta l’altoatesino tornerà a correre in strada, dal momento che il percorso della mezza maratona di marcia si snoderà in un anello di un chilometro compreso tra via Moccagatta (dietro lo stadio della città piemontese) e via Galimberti.

La gara prenderà il via alle 12,45, e chiaramente un appuntamento che rivestiva un interesse relativo rischia di tramutarsi in un evento nel vero senso della parola: tra i rivali che se la dovranno vedere con Schwazer ci sono Matteo Giupponi (bronzo sui 30 km agli Europei di Monaco 2022) e Giuseppe Disabato, terzo nella 10 km disputata due anni fa in Perù nei mondiali Under 20. Ha la metà degli anni di Schwazer, ma dovrà controllarlo per tenerselo alle spalle.