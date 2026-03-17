Sci, Alice Pazzaglia è a un passo dalla conquista della Coppa Europa: il precedente di Franzoni fa ben sperare

Nel fine settimana scattano le finali di Coppa Europa in Austria e la toscana è vicina alla conquista della generale. L'ultimo a vincerla fu Franzoni: un precedente benaugurante...

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

C’è un’Italia che vince in Coppa del Mondo e un’italiana che si appresta a farlo anche in Coppa Europa. L’anticamera del circuito maggiore del circo bianco, il luogo dove Alice Pazzaglia sembra aver trovato la sua nuova dimensione di atleta. Sebbene non più giovanissima (è classe 2002) la sciatrice pisana (è nata a San Giuliano Terme) è infatti pronta a passare all’incasso: le mancano una manciata di punti appena per conquistare la classifica generale, riportando l’Italia in cima al continente a distanza di 14 anni dall’ultima volta, quando a imporsi fu Lisa Magdalena Agerer.

Una stagione ricca, con tre top 30 anche in Coppa del Mondo

Pazzaglia è un nome che ricorre spesso e volentieri nella selezione A azzurra, dove in stagione ha disputato sette gare di Coppa del Mondo, andando a punti in tre occasioni e sempre in gigante: 27esima a Semmering, 30esima a Kranjska Gora, 24esima a Plan de Corones.

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Quest’anno però Alice ha pensato a dedicarsi in modo particolare alla Coppa Europa, dove ha conquistato tre vittorie (nel gigante di Mayrhofen e nei due slalom speciali disputati a Chamonix) e quattro altre volte è salita sul podio. Tanto che alla vigilia delle finali di Saalbach e Schladming s’è presentata con 300 punti di vantaggio sulla seconda, la svizzera Stefanie Grob, quando all’appello mancano appunto un totale di 400 punti da assegnare.

Pazzaglia la differenza l’ha fatta soprattutto in slalom, dove ha già centrato la coppa di specialità incamerando 500 punti (decisivo il terzo posto conquistato a Sundvall, in Svezia, nell’ultima tappa disputata, con vantaggio sulle più immediate inseguitrici lievitato sopra i 100 punti), mentre in gigante deve recuperare 52 punti rispetto all’elvetica Dania Allenbach.

Franzoni l’ultimo italiano a vincere la Coppa Europa

Se tutto andrà come da previsioni, Pazzaglia sarà la quarta italiana di sempre a conquistare la Coppa Europa dopo Elena Matous (1974), Lara Magoni (1992) e appunto Agerer nel 2012. L’ultima volta che la bandiera tricolore ha svettato sul podio più alto della generale è stato però nel 2022, quando Giovanni Franzoni completò una stagione pressoché perfetta rivelandosi al mondo del circo bianco.

Quattro anni dopo il bresciano è passato all’incasso anche nel circuito maggiore, vivendo la sua annata di piena consacrazione tra vittorie iconiche (si pensi a Kitzbuhel) e l’argento olimpico in discesa. La maturazione di Pazzaglia è stata decisamente più lenta: ha debuttato in Coppa Europa a 19 anni, nel 2021, poi in Coppa del Mondo lo scorso anno a Sestriere, dimostrando però di essere un’atleta che soprattutto nelle discipline tecniche può dire la sua.

Con Brignone che va per le 36 primavere, più Goggia e Bassino sopra i 30 anni e un ricambio che stenta ad arrivare (Della Mea sembra quella più avanti di tutte), il futuro passerà da Alice, Collomb, Trocker e magari anche D’Antonio. E una Coppa Europa è pur sempre un buon trampolino di lancio, sebbene non garantisca alcun risultato dopo. Ma quanto fatto da Franzoni nell’ultima stagione induce a pensare positivo.