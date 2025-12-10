Sci Alpino, Anna Trocker meglio di Giada D'Antonio nel secondo gigante del circuito NorAm. E domani occhio allo slalom

Buone notizie da Copper Mountain, dove Anna Trocker chiude seconda nel gigante vinto dall'austriaca Gritsch per soli 17 centesimi. D'Antonio risale 4 posizione e chiude 17esima, aspettando i pali stretti

Tutti aspettavano Giada D’Antonio, ma a Copper Mountain, nel secondo gigante del circuito NorAm, l’Italia dello sci alpino ha scoperto una volta di più quanto sia brava Anna Trocker: classe 2008, l’altoatesina (originaria di Fié allo Scilliar) ha conquistato una seconda piazza di assoluto valore, dietro soltanto all’austriaca Franziska Gritsch che con una bella rimonta nella seconda manche ha conquistato la prima vittoria sulle nevi statunitensi. D’Antonio comunque non ha deluso le attese: ha chiuso al 13esimo posto, risalendo di 4 posizioni rispetto alla prima manche, raccogliendo altri punti FIS che le torneranno utile per migliorare i pettorali di partenza nelle prossime gare, soprattutto quelle di Coppa Europa.

D’Antonio, una rimonta… a metà: la top ten resta vicina

Dopo l’11esimo posto conquistato nel gigante di martedì, la 16enne di San Sebastiano al Vesuvio ha battuto un altro colpo: scesa con il pettorale 22, ha chiuso la prima run in 17esima posizione, poi nella seconda ha cercato di controllare per non commettere errori, riuscendo comunque a risalire alcune posizioni e chiudendo a 2”38 dalla vincitrice di giornata.

Un altro segnale importante, quello mandato a referto dalla giovanissima atleta campana: la scelta di andare a gareggiare sulle nevi americane era figlia proprio della volontà di provare a racimolare qualche punto FIS, utile per impedirle di ritrovarsi a partire sempre così indietro nei prossimi appuntamenti.

Ma quello che conta di più per Giada è in programma domani, dal momento che a Copper Mountain è previsto anche uno slalom speciale (dovevano essere due, ma uno è stato cancellato per motivi organizzativi), disciplina nella quale la giovanissima D’Antonio ha dimostrato di sentirsi decisamente a suo agio e nella quale proverà a far saltare il banco, puntando dritta verso la top 10 (indipendente dal pettorale di partenza).

Trocker impressiona: domani nello slalom può fare scintille

L’austriaca Gritsch s’è presa una vittoria di valore, infilando un’ottima seconda manche. Ma Anna Trocker non è stata da meno: anche lei ha recuperato tre posizioni rispetto alla prima prova, chiudendo a soli 17 centesimi dalla vincitrice. Peraltro l’altoatesina ha ottenuto pure il miglior tempo di manche con 1’02”19, dimostrando di gradire un terreno che pure era andato un po’ deteriorandosi per i ripetuti passaggi delle atlete.

Dopo aver vinto lo scorso anno lo slalom FIS di Folgaria, dove era salita anche sul podio in altre due gare, Trocker non era mai riuscita a centrare un piazzamento di valore così elevato, cosa che pure gli è riuscita nel secondo gigante di Copper Mountain (e anche lei cercherà di sfruttare le manche tra i pali stretti di domani per fare man bassa di punti FIS). Sul podio di giornata anche la canadese Arianne Forget, staccata di 3 centesimi dall’azzurra, mentre la statunitense Mary Bocock ha chiuso giù dal podio per 35 centesimi.