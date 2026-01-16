Tarvisio, le sorelle Delago fanno sperare l’Italia, Goggia in difficoltà: le parole che preoccupano. Paura per Spielberger

Nicol Delago fa segnare il miglior tempo nella seconda prova cronometrata di discesa, bene anche Nadia. Più indietro le azzurre con Curtoni che precede una Goggia che fa fatica

L’Italia dello sci alpino si affida a due sorelle per la discesa femminile che andrà in scena domani a Tarvisio. Nella due giorni di prove cronometrate Nicol e Nadia Delago hanno dimostrato di avere le carte in regola per prendersi una soddisfazione importanti e in gara ci proveranno. Più in difficoltà Sofia Goggia che resta nelle retrovie in una giornata che ha visto anche la grande paura per l’austriaca Spielberger.

Nicol e Nadia Delago: una due giorni da sogno

Le due sorelle dello sci femminile italiano, Nadia e Nicol Delago, sono pronte a recitare un ruolo da protagoniste nella discesa libera in programma a Tarvisio. Nella prima prova cronometrata era stata Nadia a prendersi un ruolo di spicco con il quarto posto, nella seconda Nicol mette tutte in fila firmando il miglior tempo di giornata davanti a Nina Ortlieb e Ilka Stuchec con Nadia di nuovo quarta. Continua a rimanere nelle posizioni di vertice anche Laura Pirovano con il nono tempo. Mentre in 16esima e 17esima posizioni ci sono Elena Curtoni e una Sofia Goggia apparsa in difficoltà. Molto più distanti le altre azzurre Melesi, Thaler e Allemand.

Goggia, le parole che preoccupano

Due prove in grande difficoltà a Tarvisio e un avvio di stagione molto complicato in discesa. La speranza è che Sofia Goggia possa invertire la tendenza già a cominciare dalla giornata di domani ma le sensazioni alla vigilia non sembrano essere positive e con Milano-Cortina alle porte un po’ di preoccupazione comincia a crescere: “Abbiamo disputato due prove molto diverse per le condizioni che abbiamo trovato. C’è molto da limare, le cose non mi stanno venendo facilissime. Ho ancora un po’ di tempo per studiare meglio le linee in vista della gara. Fisicamente sto bene ma ammetto che fino a questo momento in discesa non è stata una stagione vincente”.

La caduta di Spielberger

La pista di Tarvisio ha ospitato una due giorni di test in discesa molto positivi. Nella giornata di giovedì è andato tutto per il verso giusto ma come spesso capita nelle prove di velocità, il pericolo è sempre dietro l’angolo e a farne le spese nella seconda cronometrata della discesa sono state la francese Garance Meyer e l’austriaca Carmen Spielberger. In particolare è stato l’incidente di quest’ultima a destare le maggiori preoccupazioni, scese con il numero 36 dopo la sua caduta la gara si è fermata per oltre 20 minuti. La 23enne sciatrice è stata trasportata via in elicottero all’ospedale di Klagenfurt ma dalla Federsci austriaca non sono arrivati aggiornamenti in merito alle sue condizioni.

