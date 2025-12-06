Sci Alpino, Giada D'Antonio a Copper Mountain vuol stupire ancora: con lei ci sarà anche Giorgia Collomb

La giovane campana nella prossima settimana sarà impegnata nel circuito NorAm: assieme a Trocker e Collomb va a caccia di punti FIS per avere poi pettorali più bassi nelle gare europee (e non solo)

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Erano anni che non capitava di interessarsi tanto a una ragazza impegnata ancora nei circuiti giovanili e minori del mondo dello sci alpino, ma Giada D’Antonio a 16 anni sta trovando tanti motivi per far parlare (e bene) di sé. Tanto che non passa ormai giorno nel quale non ci si fiondi a vedere cosa riserverà il programma a stretto giro di posta della sciatrice di origine campana, impegnata in queste settimane di inizio dicembre sulle montagne statunitensi dove sono previste le prime gare stagionali della NorAm Cup, la competizione nordamericana equivalente della Coppa Europa che disputa sulle montagne del vecchio continente.

La scelta di andare negli USA e “congelare” la Coppa Europa

Reduce da due vittorie conquistate negli slalom FIS disputati in Svizzera, a Schilthorn, poco più di due settimane fa, Giada è partita alla volta di Copper Mountain, che dopo aver ospitato le gare di velocità di Coppa del Mondo è pronta ad accogliere la carovana delle atlete più giovani, quelle che (si spera) saranno anche le protagoniste del circuito maggiore negli anni a venire.

La scelta non è stata casuale: D’Antonio sarebbe potuta andare a Solda, dove la Coppa Europa fa tappa in questi giorni, invece ha preferito volare oltreoceano per cimentarsi contro avversari di qualità indubbia, e anche per accrescere la propria esperienza in vista dei prossimi appuntamenti europei.

Quello che l’attende sarà un autentico tour de force: lunedì e martedì sono in programma due giganti, disciplina nella quale la campana ha dimostrato di poter recitare un ruolo da assoluta protagonista, mentre mercoledì e giovedì ci sono due slalom che strizzano l’occhio, ripensando alle due vittorie ottenute a Schilthorn (partendo con pettorali molto alti). L’eventuale buon esito della trasferta americana potrebbe spalancarle le porte delle gare di Coppa Europa in programma in Valle Aurina il 19 e 20 dicembre (entrambi slalom).

Anche Trocker e Collomb negli USA: la scelta della FISI

Sulla giovane D’Antonio la FISI non vuol commettere errori: è troppo fresca la “ferita” aperta dalla decisione di Lara Colturi di affidarsi alla federazione albanese per gareggiare in Coppa del Mondo, scelta che le ha permesso di tenersi nello staff il papà Alessandro e la mamma Daniela Ceccarelli sin dalla più giovane età.

Tra l’altro nella NorAm Cup gareggeranno anche Anna Trocker e Giorgia Collomb, quest’ultimo già ammirata più volte in Coppa del Mondo nella passata stagione (ha vinto anche l’oro ai mondiali di Schladming nel team event). La scelta è ragionata: in America le azzurre potrebbero giovarsi di pettorali di partenza più bassi, e quindi in caso di risultati positivi guadagnare punti FIS utili poi anche in Coppa Europa, dove la concorrenza sarebbe più ampia. Tra l’altro Copper Mountain presenta un pendio molto esigente, e quindi anche particolarmente allenante. Per Giada e compagne, un’occasione di crescita davvero importante.