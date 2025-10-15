Clamorosa rottura del ginocchio per Marta Rossetti, caduta terribile all'ultimo giorno di raduno. Addio Olimpiadi

Il grave infortunio a pochi giorni dall'inizio della stagione, operazione inevitabile per la bresciana che vede molta remota l'eventualità di poter partecipare alle Olimpiadi

La delusione è innegabile, perché quanto reso ufficiale dalla Federazione sfiora l’assurdo perché si è consumato nel corso dell’ultima giornata del raduno in Val Senales in prossimità di Bolzano, sulla pista Leo Gurschler, e colpisce una delle migliori slalomiste azzurre Marta Rossetti. Vittima di una caduta importante, l’azzurra che attendeva di poter gareggiare alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è caduta, riportando la rottura del legamento crociato anteriore e la lesione del menisco mediale del ginocchio destro.

Marta Rossetti, caduta e operazione: stagione finita

Un infortunio che compromette la stagione e, in prospettiva, anche la sua partecipazione ai Giochi Invernali in calendario il prossimo febbraio. Con nettezza è la stessa Federsci, nel comunicato, a indicare la canacellazione di un sogno.

“La sfortunata poliziotta bresciana, che in passato era rimasta vittima del medesimo infortunio al ginocchio sinistro, sarà operata nei prossimi giorni e salterà l’intera stagione agonistica”, si apprende dalla lettura del comunicato. Per la squadra femminile azzurra, una ulteriore scossa che va a incidere sugli equilibri.

La situazione delle Azzurre

La stessa Federica Brignone, a pochi giorni ormai dal Media Day del 18 ottobre, ha espresso le proprie perplessità accompagnate dalla grinta nota, la medesima di sempre per riuscire ad esserci a Milano Cortina 2026 pur cosciente che quel che ha riportato è il più grave infortunio in carriera. Alla situazione della campionessa valdostana si aggiunge quella della slalomista che non parteciperà alla stagione alle porte.

Per Marta Rossetti, la stagione che prenderà il via il 25 ottobre prossimo come da tradizione a Solden non incomincerà a causa delle conseguenze riportate. A seguire l’intervento ci sarà una lunga riabilitazione che non le consentirà di essere pronta neanche per i Giochi, verosimilmente.

Il precedente del ginocchio

Il precedente, altrettanto importante, fa avvertire l’impatto della caduta per la venticinquenne azzurra, punto di riferimento del gruppo tecnico e tra le protagoniste più attese dello slalom italiano, in una stagione che porta all’appuntamento delle Olimpiadi invernali.