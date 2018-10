Sci alpino maschile, Coppa del Mondo 2018-2019: il calendario

La Coppa del Mondo 2018-19 di sci alpino maschile comincia il 28 ottobre 2018 a Solden in Austria. La conclusione è invece fissata a Soldau nel principato di Andorra il 17 marzo 2019. Dal 4 marzo invece in programma i Mondiali di Are in Svezia. Il campione in carica è l’austriaco Marcel Hirscher che è il detentore anche delle coppe di specialità dello slalom e del gigante. Le altre coppe di specialità sono detenute dallo svizzero Feuz (discesa libera), dal norvegese Jansrud (supergigante) e dall’azzurro Peter Fill (combinata).

Sci Alpino, Calendario Coppa del mondo maschile 2018-2019

28 ott 2018 (10,00)

Sölden AUT Gigante



18 nov 2018 (10,15)

Levi FIN Slalom

24 nov 2018 (20,15)

Lake Louise CAN Discesa



25 nov 2018 (20,00)

Lake Louise CAN superG



30 nov 2018 (18,45)

Beaver Creek USA superG



1 dic 2018 (19,00)

Beaver Creek USA Discesa



2 dic 2018 (17,45)

Beaver Creek USA Gigante



8 dic 2018 (10,00)

Val d’Isère FRA Gigante



9 dic 2018 (9,30)

Val d’Isère FRA Slalom



14 dic 2018 (12,00)

Val Gardena ITA superG



15 dic 2018 (11,45)

Val Gardena ITA Discesa



16 dic 2018 (10,00)

Alta Badia ITA Gigante



17 dic 2018 (18,15)

Alta Badia ITA Parallelo GS

22 dic 2018 (15,45)

Madonna di Campiglio ITA Slalom



28 dic 2018 (11,30)

Bormio ITA Discesa



29 dic 2018 (11,45)

Bormio ITA SuperG



1 gen 2019 (16,30)

Olso NOR Parallelo



6 gen 2019 (12,15)

Zagabria CRO Slalom



12 gen 2019 (10,30)

Adelboden SUI Gigante



13 gen 2019 (10,30)

Adelboden SUI Slalom



18 gen 2019 (10,30)

Wengen SUI Combinata



19 gen 2019 (12,30)

Wengen SUI Discesa



20 gen 2019 (10,15)

Wengen SUI Slalom



25 gen 2019 (11,30)

Kitzbühel AUT superG



26 gen 2019 (11,30)

Kitzbühel AUT Discesa



27 gen 2019 (10,30)

Kitzbühel AUT Slalom



29 gen 2019 (17,45)

Schladming AUT Slalom



2 feb 2019 (11,30)

Garmisch-Partenkirchen GER Discesa



3 feb 2019 (10,30)

Garmisch-Partenkirchen GER Gigante

4-17 feb 2019 (17,30)

Are SWE Mondiali di Åre



19 feb 2019 (9,30)

Stoccolma SWE Parallelo



22 feb 2019 (11,45)

Bansko BUL Combinata



23 feb 2019 (9,30)

Bansko BUL superG



24 feb 2019 (10,00)

Bansko BUL Gigante



2 mar 2019 (11,00)

Kvitfjell NOR Discesa



3 mar 2019 (9,30)

Kvitfjell NOR superG



9 mar 2019 (9,30)

Kranjska Gora SLO Gigante



10 mar 2019 (10,30)

Kranjska Gora SLO Slalom



13 mar 2019 (10,30)

Soldeu AND Discesa



14 mar 2019 (12,00)

Soldeu AND superG



16 mar 2019 (9,30)

Soldeu AND Gigante



17 mar 2019 (10,30)

Soldeu AND Slalom

