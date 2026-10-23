Scatta domani la stagione di CdM di sci alpino, che vede Odermatt logico favorito in campo maschile, mentre tra le donne Emma Aicher potrebbe cominciare la sua egemonia (Shiffrin permettendo)

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Il freddo è arrivato un po’ ovunque (e mai come quest’anno s’è fatto desiderare), così che anche la stagione di sci alpino è pronta al decollo. Sulle nevi del ghiacciaio del Rettenbach, da anni ormai tappa perfetta (o quasi) dell’opening race che vedrà sabato impegnate le gigantiste e domenica gli uomini nel primo assaggio di Coppa del Mondo. Una stagione che si preannuncia densa di significati, la prima del nuovo quadriennio olimpico che culminerà con i giochi sulle Alpi Francesi del 2030, con i mondiali di Crans Montana in programma nel prossimo febbraio come centro di gravitazione permanente. Per l’Italia, un’annata piena di dubbi, incognite e con una porta rivolta sul futuro.

Pirovano, faro azzurro: è l’anno della maturità

Domani a Soelden mancheranno Goggia e Brignone, e chissà quando torneranno in pista. Le due veterane azzurre ormai hanno capito che bisogna puntare ai bersagli grossi: i mondiali attirano entrambe, con Sofi pronta a riprendersi lo scettro della velocità e Fede che ha ormai l’animo leggero dopo il miracolo di Cortina, ma che forse nella testa sta cominciando a capire che è tempo di pensare anche ad altro dopo due anni intensissimi passati solo a lavorare sul proprio corpo (e poco sugli sci).

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La speranza azzurra per la Coppa del Mondo ha il volto di Laura Pirovano, 29 anni a novembre, che nella passata stagione s’è scoperta grande e matura per stare al passo con le migliori, vincendo la coppetta di discesa e facendo adesso un pensierino anche a qualcosa di più (farà anche gigante: vuole ricalcare le orme delle due illustre compagne). Ma la sfera di cristallo, salvo sorprese, sarà una questione a tre tra Mikaela Shiffrin, Emma Aiche e Camille Rast.

Shiffrin esce dalla comfort zone: occhio ad Aicher

Mai come quest’anno le carte potrebbero essere rimescolate in campo femminile. Shiffrin resta l’atleta da battere: quest’anno ha però deciso che proverà a uscire dalla comfort zone dello slalom tornando a fare più velocità, e chissà allora che le rivali non possano approfittarne. Aicher, soprattutto: 23 anni, tre argenti agli ultimi giochi olimpici, è destinata ad aprire un ciclo da qui al decennio che verrà e questo potrebbe essere l’anno buono per mettersi davanti a tutte.

Rast va fortissimo nelle discipline tecniche e con Shiffrin “distratta” dalla velocità potrebbe a sua volta approfittare di maggiore libertà. Pirovano, più di Alice Robinson e Julie Schieb, può essere la mina vagante, specie se dovesse tenere il ritmo della seconda parte della passata stagione. Con Paula Moltzan che è attesa al definitivo salto di qualità, e magari a un risultato migliore del sesto posto della passata stagione.

La stagione alle porte potrebbe (dovrebbe) essere quella buona per la prima vittoria di Lara Colturi, con l’Italia che spera di assistere alla crescita di Anna Trocker e delle giovani Collomb e Mondinelli.

Odermatt solito favorito, ma Braathen vuole crederci

In campo maschile il pronostico è oggettivamente più chiuso, perché Marco Odermatt se in salute (in estate qualche problema l’ha avuto, ma nulla di così rilevante) è inavvicinabile per quel che riguarda la corsa alla sfera di cristallo.

Troppo polivalente il fuoriclasse di Engadina per pensare che qualcuno possa insidiarlo: Pinheiro Braathen, Atle Lie McGrath e Loic Meillard tra gigante e slalom possono anche comandare il banco, ma alla lunga pagano l’impossibilità di fare punti nelle discipline veloci, così come Franjo von Allmen e Giovanni Franzoni (che pure quest’anno aumenterà gli impegni in gigante) restano velocisti puri, e quindi orientati a competere in discesa e supergigante.

Insomma, tavola apparecchiata per la sesta Coppa del Mondo generale del fuoriclasse svizzero (che ha soltanto 29 anni…), mentre l’Italia, oltre a Franzoni, chiederà ancora qualche straordinario a Dominik Paris (forse all’ultima stagione?) nelle discipline veloci, dove spera di crescere Benjamin Alliod, mentre in quelle tecniche Alex Vinatzer rimane l’unico in grado di potersi inserire in certi discorsi, a patto di trovare una continuità mai ammirata prima (e dietro c’è sostanzialmente il vuoto).