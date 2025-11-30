Sci, slalom femminile Copper Mountain: Shiffrin precede Holdener, Colturi in corsa, Della Mea miglior italiana

La statunitense guida la classifica dopo la prima manche dello speciale di casa, ma la svizzera è vicina: in corsa per la vittoria pure Liensberger e Colturi, italiane indietro.

Mikaela Shiffrin prenota la festa. Lo slalom di Copper Mountain è un’occasione d’oro per la campionessa statunitense per centrare l’ennesima vittoria e compiere il primo allungo nella classifica di Coppa del Mondo e la prima manche sembra confermare le aspettative della vigilia. C’è la fuoriclasse di Vail davanti a tutte dopo la prima tornata, anche se il vantaggio rispetto alla seconda, la specialista svizzera Wendy Holdener, è abbastanza contenuto. Terza posizione per l’austriaca Katharina Liensberger, quarta l’italiana d’Albania: Lara Colturi. E le italiane che gareggiano per l’Italia? Così così Lara Della Mea, male Martina Peterlini.

Slalom femminile Copper Mountain, Shiffrin in testa

Impeccabile la prima manche di Shiffrin, che solo nel secondo intermedio non ha fatto registrare il miglior parziale. Per la statunitense, scesa col pettorale numero 4, un crono di 52”94, sufficiente a lasciarsi alle spalle Holdener, che aveva aperto le danze col pettorale numero 1. Per Wendy un ritardo di 28 centesimi che mantiene aperti tutti gli scenari in vista della seconda frazione. Buona anche la performance di Liensberger, con un gap di 69 centesimi dalla leader. Colturi unica a contenere il distacco entro il secondo: 74 centesimi il suo ritardo, accumulato quasi interamente nella prima parte del tracciato.

Della Mea tra le migliori trenta, Peterlini è in bilico

Tra le migliori dieci altre due specialiste, l’austriaca Truppe e la svizzera Rast, rispettivamente quinta e sesta a poco più di un secondo. Quindi la tedesca Aicher, la svedese Sween Larsson, l’altra tedesca Duerr e la norvegese Holtmann. Due secondi e sessanta centesimi il ritardo della migliore delle italiane, Lara Della Mea, sicura del piazzamento tra le trenta. Fuori invece Martina Peterlini, che ha chiuso a tre secondi e 76 da Shiffrin ed è fuori dalle qualificate. Niente da fare pure per Beatrice Sola, Emilia Mondinelli e Giorgia Collomb, tutte lontanissime dalle migliori. Il via alla seconda manche è previsto per le 21.