Sci, Coppa del mondo: Goggia strepitosa, altra vittoria a Lake Louise

03-12-2022 21:41

Grandissima doppietta di Sofia Goggia in Coppa del mondo: l’azzurra ha vinto anche la seconda discesa a Lake Louise, davanti all’austriaca Nina Ortlieb e l’elvetica Corinne Suter. Per la campionessa bergamasca si tratta della quinta vittoria di fila nel tracciato canadese e domenica, sempre sulla setssa pista ma in superG, andrà a caccia della seconda tripletta dopo quella realizzata nel 2021.

Per quanto riguarda le altre azzurre, in top 10 c’è anche un’altra italiana: è Nicol Delago che ha chiuso al settimo posto, a 1.05 di ritardo da Goggia. Elena Curtoni chiude al dodicesimo posto, le altre italiane (Nadia Delago, Bassino, Pirovano e Brignone) chiudono oltre la ventesima posizione.

Discesa Lake Louise, la top 5

Sofia Goggia (ITA) 1’28”96

Nina Ortlieb (AUT) +0.34

Corinne Suter (SUI) +0.37

Joana Haehlen (SUI) +0.59

Ilka Stuhec (SLO) +0.96