Queste le classifiche della Coppa del Mondo 2026-27 dello Sci Alpino maschile. Classifica generale e le classifiche delle 4 coppe di specialità: Discesa Libera, SuperG, Gigante e Speciale. Attribuiscono punti per la classifica generale anche le Combinate e i Paralleli. Le classifiche sono stilate sulla base dei piazzamenti conseguiti dalle sciatrici in ciascuna gara della Coppa del Mondo secondo questo criterio generale: la vincitrice di ogni singola gara prende 100 punti, la seconda classificata 80, la terza 60 e così via a scalare fino alla 30 esima che prende 1 solo punto.
Classifica Generale Coppa del Mondo di Sci alpino maschile 2026-27
- PINHEIRO BRAATHEN Lucas (Bra) 100
- MEILLARD Loic (SVI) 80
- ODERMATT Marco (SVI) 60
- RADAMUS River (USA) 50
- HAASER Raphael (AUT) 45
- GRATZ Fabian (GER) 40
- VINATZER Alex (ITA) 36
- SOLBERG Eirik Hystad (NOR) 32
- ANGUENOT Leo (FRA) 29
- FEURSTEIN Patrick (AUT) 26
Classifiche di specialità
Slalom
Non iniziata
Gigante
- PINHEIRO BRAATHEN Lucas (Bra) 100
- MEILLARD Loic (SVI) 80
- ODERMATT Marco (SVI) 60
- RADAMUS River (USA) 50
- HAASER Raphael (AUT) 45
- GRATZ Fabian (GER) 40
- VINATZER Alex (ITA) 36
- SOLBERG Eirik Hystad (NOR) 32
- ANGUENOT Leo (FRA) 29
- FEURSTEIN Patrick (AUT) 26
SuperG
Non iniziata
Discesa libera
Non iniziata