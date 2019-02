Sci di fondo, storica doppietta italiana a Cogne

La stagione d’oro per i colori azzurri negli sport invernali prosegue. Sci alpino o sci di fondo, Coppa del Mondo o Mondiali, i trionfi italiani sono ormai diventati una normalità.

Questa volta, anzi, i festeggiamenti sono doppi grazie all’uno-due firmato da Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani nella prova Sprint a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo.

A rendere la giornata ancora più storica ecco lo scenario di Cogne, dove la Coppa tornava dopo dodici anni, proprio nella terra natale di Pellegrino, valdostano di Nus.

Tredicesima vittoria in carriera per Pellegrino, mentre per De Fabiani si tratta del primo podio nella specialità. Al terzo posto il francese Chanavat, beffato proprio da De Fabiani nell’appassionante sprint per la piazza d’onore.

Impresa leggendaria quella di Pellegrino, più forte della sfortuna, manifestatasi attraverso la rottura di un bastoncino nella prima salita. Il recupero però è stato irresistibile per tutti e allora ecco servita la prova generale in vista degli imminenti Mondiali di Seefeld, in programma dal 19 febbraio al 3 marzo.

La vittoria peraltro permette a Pellegrino di avvicinarsi al leader di Coppa e di specialità, il norvegese Klaebo, assente a Cogne, che ha ora solo 60 punti di vantaggio.

Classe ’90, Pellegrino fa quindi un altro passo verso la storia del fondo italiano, dopo essere già diventato il primatista di vittorie in Coppa del Mondo (12, con 24 podi) ed essere diventato il primo sciatore non scandinavo ad aggiudicarsi la Coppa di specialità nel 2016

“Era una gara di allenamento, tra virgolette, in funzione del Mondiale – il commento finale del trionfatore – Avevo bisogno di vincere perché significava essere pronto da tutti i punti di vista, fisico e tattico. Avevo bisogno di tutta quest’energia da parte dei tifosi. Il risultato di squadra è stato incredibile, sognavo una finale come questa, con due valdostani. Io e Defa da cinque anni ci alleniamo insieme tutti i giorni, abbiamo lo stesso programma e facciamo gli stessi viaggi".

SPORTAL.IT | 16-02-2019 18:20