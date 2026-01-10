Discesa, a Zauchensee è scandalo sicurezza: Egger in ospedale, la denuncia di Pirovano e Goggia smaschera Vonn

Paura e polemiche per l'austriaca, prelevata dall'elisoccorso, e per la neve fresca che non sarebbe stata rimossa: le accuse delle sciatrici italiane, frecciatina anche a Lindsey.

La tragedia sfiorata a Zauchensee, quando nel corso della discesa libera di Coppa del Mondo, disputata su un tracciato ridotto, l’austriaca Magdalena Egger è uscita fuori pista e si è schiantata contro le reti di protezione, ha fatto riesplodere le polemiche sulla sicurezza nello sci. Fortunatamente le conseguenze per la beniamina di casa non sono state gravi: lo spavento, però, è stato forte. Egger, infatti, aveva perso il controllo degli sci in una curva, finendo proprio contro i pali di sostegno delle reti. Per lei delle ferite al volto e, soprattutto, evidenti difficoltà motorie che hanno indotto i medici a trasportarla in ospedale con l’elisoccorso per dei controlli.

Zauchensee, discesa libera a rischio per le nevicate

L’incidente, del resto, era nell’aria viste le condizioni meteo al limite dei giorni scorsi. Nella prova di giovedì alcune big, da Sofia Goggia a Lindsey Vonn, avevano tirato il freno per non correre rischi. La prova di venerdì era stata annullata per le abbondanti nevicate del mattino, la gara vera e propria di sabato mattina si è disputata – come accennato – su un tracciato accorciato rispetto a quello previsto originariamente. Anche nella notte ha nevicato e tra le atlete alla partenza si è scatenato il dibattito: gareggiare oppure no? Per gli organizzatori tutto ok. Ma con un dubbio atroce: la neve fresca è stata effettivamente portata via?

Laura Pirovano accusa: “Condizioni al limite”

Molto critica al termine della discesa, conclusa ancora una volta con un beffardo quarto posto e con un podio sfuggito per pochi centesimi, l’azzurra Laura Pirovano ai microfoni della Rai. “Inutile nasconderlo, la partenza così bassa ha un po’ condizionato tutto. Si è riusciti a gareggiare e va bene così, speriamo nel Super G. C’erano le condizioni per disputare questa discesa? A parer mio erano al limite“, la denuncia. “Ne è venuta fuori un discesa molto facile, con poche possibilità di uscire, ma in caso di errore sapevamo che sarebbe stata dura e l’abbiamo visto con Egger”. Infine sul podio sfuggito: “Non ci avrei sputato sopra, ma oggi era una gara un po’ così. Speriamo piuttosto che per il Super G riescano ad adattare il fondo“.

Sofia Goggia conferma: “Neve fresca in pista”

Anche Sofia Goggia, protagonista di una prova molto incolore, chiusa a debita distanza dalle migliori, ha sottolineato le difficoltà “logistiche” di questa discesa: “Condizioni al limite? Si sapeva, visto che ha nevicato tanto per tutta la notte. Penso e spero abbiano fatto il possibile per farci disputare questa gara, anche se ieri per la verità non ho visto nessuno. Se sei fuori della linea anche solo di 30 centimetri finisci sulla neve fresca e, soprattutto in una curva, si tratta di una condizione che può farti perdere tantissimo. Il fondo da ghiacciare, come suggerisce Paolo De Chiesa? Sì, garantirebbe continuità di condizioni in pista per tutte”.

Goggia punge Vonn: “Era d’accordo a chiedere il rinvio”

Quindi un retroscena e una piccola tiratina d’orecchie all’amica Lindsey Vonn, che a Zauchensee ha vinto centrando il successo numero 84 in Coppa del Mondo: “Delle condizioni della pista e della sicurezza ne avevo parlato con diverse atlete, avremmo preferito posticipare la gara o recuperarla da un’altra parte. Anche Lindsey era d’accordo ma non cerco scuse, onore a lei. È stata impressionante, fantastica”. Vonn che in effetti ha ammesso: “Le condizioni non erano ideali, fuori dalle linee c’erano grossi problemi di sicurezza”. E Goggia l’ha corretta: “Anche all’interno delle linee blu c’erano problemi. Comunque abbiamo corso, è stata una gara regolare. Il Super G? Pista e meteo sono quelli che sono, il fondo è molle, ma ci adatteremo”.