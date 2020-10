Sci, doppietta italiana a Soelden

La Coppa del Mondo di sci femminile riparte come si era conclusa, ovvero nel segno dell’Italia. Nello slalom gigante sulle nevi austriache di Soelden, è infatti dominato dalle azzurre, in tre tra le prime sei.

Sul ghiacciaio del Rettenbach vince Marta Bassino davanti alla detentrice della Coppa del Mondo Federica Brignone, sesta Sofia Goggia. Terzo posto per Petra Vlhova.

Si è gareggiato senza pubblico per le restrizioni legate al Coronavius. Per Bassino, protagonista di una prima manche impeccabile nonostante la pessima visibilità e di una seconda sulla difensiva, si tratta dela seconda vittoria in carriera dopo il gigante di Killington del 2019.

Per l’Italia femminile si tratta della quattordicesima doppietta in Coppa del Mondo, la sesta in gigante.

“Nella prima manche avevo trovato buone sensazioni – il commento di Marta a fine gara – la seconda è stata un po’ più tosta, ma ho cercato di tenere duro e di spingere fino alla fine. Ero fiduciosa perché sapevo che stavo sciando bene in allenamento. Trasferire tutto quello in gara è una cosa che ti dà molta fiducia”.

La cuneese fa poi una dedica alla propria terra, colpita dall’alluvione: “Dedico i miei risultati sempre alle persone che mi vogliono bene, ai miei famigliari, al mio fan club. E poi un pensiero particolare alla mia terra che in questo periodo sta soffrendo per l’alluvione. È bello essere due italiane sul podio perché dimostra che stiamo andando nella direzione giusta. Anche Sofia è lì vicino e sono certa che tornerà a fare grandi risultati anche in gigante”.

Quarantesimo podio in carriera per Brignone: “Sono soddisfatta, non mi sentivo al top, ma sono contenta del mio atteggiamento. Avevo molta pressione, tante domande mi hanno seguito dalla scorsa stagione, tanti mi avevano detto “hai vinto per questo e per quel motivo”. Per me è una conferma, era importante essere davanti”.

Coronavirus permettendo, la Coppa femminile tornerà a metà novembre, sempre in Austria, a Lech/Zurs.



OMNISPORT | 17-10-2020 16:05