Sci, finali Lillehammer: Pirovano stacca Aicher nella prima prova di discesa, Goggia squalificata, Delago ok

Johnson davanti a Lie e Suter nel test sulle nevi norvegesi, sesto tempo e buone indicazioni per Lolly: ok Nadia e Nicol, Curtoni si nasconde, Super Sofi salta una porta.

Ultimi fuochi stagionali per lo sci ed è tempo di verdetti. Nel fine settimana vanno in scena le finali di Coppa del Mondo a Lillehammer, riservate alle migliori classificate della generale e delle varie classifiche di specialità. Due le azzurre in lotta per le coppette di discesa libera (Laura Pirovano) e Super G (Sofia Goggia). Si parte sabato proprio con la discesa che, come di consueto, prevede la disputa di una o più prove prima della sua effettuazione. Buone le indicazioni ricavate da Lolly Pirovano e da Nadia e Nicol Delago, un po’ meno quelle per Elena Curtoni, che ha giocato a nascondino, e per la stessa Goggia, che non ha forzato e ciò nonostante ha saltato una porta: il suo tempo non è stato registrato.

Sci, Coppa del Mondo: la situazione nella discesa libera

In lotta per il trofeo di specialità ci sono Laura Pirovano ed Emma Aicher, separate da 28 punti: l’azzurra è in vantaggio grazie ai clamorosi exploit di inizio marzo in Val di Fassa. In teoria in corsa ci sarebbero anche l’altra tedesca, Kira Weidle-Winkelmann, e l’austriaca Cornelia Huetter, che però hanno un gap più ampio e possono solo sperare in una vittoria abbinata a risultati deludenti (o a un’uscita di scena) delle altre due. Com’è andato il primo banco di prova sulle nevi di Lillehammer? Le protagoniste hanno giocato tutte a viso aperto oppure hanno preferito non prendersi rischi?

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Lillehammer, Pirovano marca Weidle e distanzia Aicher

Chi non ha fatto tatticismi è stata senz’altro Breezy Johnson, la campionessa olimpica di discesa a Milano Cortina, che ha chiuso con un tempone: 1’32”08. Di 32 centesimi il ritardo della seconda, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, beniamina del pubblico di casa, mentre il terzo tempo l’ha fatto registrare la svizzera Corinne Suter, a 44 centesimi. Per Pirovano sesto tempo a 98 centesimi dalla leader (ritardo accumulato quasi tutto in avvio), dietro Jacqueline Wiles e Kira Weidle-Winkelmann ma abbondantemente davanti alla rivale più pericolosa, Emma Aicher, sedicesima con un ritardo di due secondi e 12: la tedesca, evidentemente, ha scelto di non forzare più di tanto.

Goggia salta una porta, bene le Delago, Curtoni non rischia

Ad appena dieci centesimi da Pirovano un’ottima Nadia Delago, davanti alla francese Romane Miradoli e alla sorella Nicol Delago, che ha chiuso nona a un secondo e 31 centesimi. In top ten anche la ceca Ester Ledecka, con un ritardo di un secondo e 39. Più indietro Elena Curtoni, che ha chiuso con un ritardo di poco inferiore ai due secondi (+1”94) dopo aver sciato in modo regolare e senza forzature. Una scelta condivisa, peraltro, da Sofia Goggia: la bergamasca è scesa talmente libera da pressioni che ha saltato una porta, finendo squalificata (per quanto possa contare) in questa prova cronometrata, dove comunque aveva chiuso 17ma a due secondi e 14 da Johnson.