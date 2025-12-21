Sci, gigante Alta Badia: Schwarz domina la prima manche, flop Odermatt e Vinatzer, big in crisi e italiani giù

L'austriaco precede Radamus e Brennsteiner, ampi i distacchi per i vari Pinheiro, Meillard e Kristoffersen. Consistente il ritardo di Della Vite e De Aliprandini.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

C’è Marco Schwarz al comando al termine della prima manche del gigante maschile dell’Alta Badia. Sulla Gran Risa l’austriaco detta legge in una gara che vede tanti big in ritardo, a debita distanza dal leader. “Colpa”, o forse “merito” di una neve giudicata troppo “facile” un po’ da tutti i protagonisti, capace di rovesciare le gerarchie e di rimettere tutto in discussione. Accade così che big del calibro di Pinheiro, Odermatt, Kristoffersen o lo stesso Vinatzer siano costretti a inseguire, con distacchi anche pesanti al termina della prima frazione. Il via alla seconda manche è previsto per le 13.30.

Gigante Alta Badia, prima manche: Schwarz precede Radamus e Brennsteiner

Prima manche quasi perfetta per Schwarz, primo in tre intermedi su quattro. L’austriaco, sceso col pettorale numero 1, chiude col tempo di 1’16”00 infliggendo ampi distacchi a tutta la concorrenza. A cominciare da Radamus, lo statunitense in pista col pettorale numero 9 e distanziato di 64 centesimi. Sotto il secondo di ritrdo anche Brennsteiner, altro austriaco (67 centesimi), il norvegese McGrath (96 centesimi) e il norvegese di Brasile Pinheiro Braathen (97 centesimi). Più ampi i gap da recuperare per gli altri, a cominciare dal duo svizzero Aerni-Mellard, rispettivamente sesto e settimo a un secondo e 14 e a un secondo e 16.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Gran Risa mette in crisi i big: Pinheiro, Odermatt, Kristoffersen e azzurri indietro

In difficoltà pure gli altri big. Ottava posizione per il belga Maes (+1”36), nona per il francese Anguenot (+1”40), decima per l’altro francese Favrot (+1”50). Per trovare Odermatt bisogna scendere addirittura all’undicesima posizione. Lo svizzero, dominatore della classifica generale di Coppa del Mondo, accusa un ritardo di un secondo e 51 centesimi, di un solo centesimo inferiore rispetto a quello pagato da un altro totem, il norvegese Kristoffersen: un secondo e 52. Molto indietro anche il primo degli italiani, Alex Vinatzer, che paga un ritardo di due secondi e un centesimo ed è 18mo. A rischio taglio Della Vite (+2”43) e Kastlunger (+2”63), già fuori dai trenta De Aliprandini (+2”94), Talacci (+3”02) e Pizzato (+3”95).