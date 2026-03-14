Sci, gigante Are 1a manche: Rast davanti a Scheib, male Goggia, flop Shiffrin dopo...i complimenti di Cattaneo

C’è Camille Rast davanti a tutte dopo la prima manche del gigante femminile di Are, in Svezia. Il penultimo della stagione, prima delle attesissime finali di Coppa del Mondo a Lillehammer, nella vicina Norvegia. L’elvetica guida la classifica con 11 centesimi di vantaggio sull’austriaca Julia Scheib, che con un successo si assicurerebbe la coppetta di specialità con una gara d’anticipo proprio a scapito di Rast. Terza la statunitense Paula Moltzan. Prima delle italiane Sofia Goggia, ottava ma con un ritardo consistente nei confronti della leader: un secondo e 56 centesimi. Alle sue spalle Asja Zenere, più indietro Lara Della Mea. Male Mikaela Shiffrin, tradita da un errore nel finale.
- Gigante Are, la prima manche: Rast al comando
- Shiffrin, errore fatale dopo gli elogi in telecronaca
- Are, le prime impressioni di Goggia, Zenere e Della Mea
Gigante Are, la prima manche: Rast al comando
Miglior tempo per Rast, dunque: un minuto, 11 secondi e 86 centesimi. Dietro di lei una Scheib comunque insidiosissima in ottica successo finale: appena 11 centesimi il suo ritardo. In zona podio anche Moltzan, con un gap di 56 centesimi, e la neozelandese Robinson, a 60. Più distanziate le altre: Ljutic, Aicher e Stjernesund, tutte tra un secondo e 12 e un secondo e mezzo dalla leader. Quindi Goggia. Prova in controllo per la bergamasca, che ha pagato subito un ritardo consistente al primo intermedio e non è riuscita ad “accendersi” nel finale. Per Zenere un gap di un secondo e 73, subito davanti a Colturi. Più indietro Della Mea, a due secondi e 42. Per Laura Pirovano qualificazione tra le trenta in bilico.
Shiffrin, errore fatale dopo gli elogi in telecronaca
Ci perdonerà Enrico Cattaneo, che è persona di spirito oltre che un telecronista appassionato e competente, ma è davvero curiosa la “coincidenza”, notata da parecchi utenti sul web, tra la tempistica dei suoi elogi a Mikaela Shiffrin e il clamoroso errore della fuoriclasse statunitense sul finire della prima manche. “Questa è la miglior prima manche in stagione in gigante di her majesty Shiffrin“, aveva appena detto il giornalista nel commentare l’ampio vantaggio dell’americana all’ultimo intermedio. Subito dopo, Mikaela è andata lunga ed è riuscita con un autentico prodigio a rimanere in gara, pagando però due secondi e 29. C’è anche un “precedente” per Cattaneo con Emma Aicher, che in tanti ricorderanno.
Are, le prime impressioni di Goggia, Zenere e Della Mea
“Non sono al top della forma, ho fatto troppa strada, non mi sono fidata a mollare gli sci in giù. Non sono contenta”, l’amara ammissione di Lara Della Mea al termine della prima manche: ci si aspettava qualcosina di più da lei. Soddisfatta, invece, Sofia Goggia: “Un buon gigante fino a questo momento, ho fatto molta fatica in cima dove ci sono molti angoli. Quand’è così faccio fatica a innescarmi. Nella seconda parte invece sono stata in controllo, forse un po’ troppo in controllo”. Serena anche l’analisi di Asja Zenere, in top ten alla vigilia della seconda frazione: “Buona manche, non avevo buoni ricordi qui ad Are, ero un po’ tesa ma tutto sommato sto facendo bene”.