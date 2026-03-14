Sci, gigante Are 1a manche: Rast davanti a Scheib, male Goggia, flop Shiffrin dopo...i complimenti di Cattaneo

Dopo la prima manche in Svezia guida la svizzera, poi l'austriaca. Ritardo pesante per Sofia, come per Zenere e Della Mea. La curiosa "coincidenza" in telecronaca Rai.

C’è Camille Rast davanti a tutte dopo la prima manche del gigante femminile di Are, in Svezia. Il penultimo della stagione, prima delle attesissime finali di Coppa del Mondo a Lillehammer, nella vicina Norvegia. L’elvetica guida la classifica con 11 centesimi di vantaggio sull’austriaca Julia Scheib, che con un successo si assicurerebbe la coppetta di specialità con una gara d’anticipo proprio a scapito di Rast. Terza la statunitense Paula Moltzan. Prima delle italiane Sofia Goggia, ottava ma con un ritardo consistente nei confronti della leader: un secondo e 56 centesimi. Alle sue spalle Asja Zenere, più indietro Lara Della Mea. Male Mikaela Shiffrin, tradita da un errore nel finale.

Gigante Are, la prima manche: Rast al comando

Miglior tempo per Rast, dunque: un minuto, 11 secondi e 86 centesimi. Dietro di lei una Scheib comunque insidiosissima in ottica successo finale: appena 11 centesimi il suo ritardo. In zona podio anche Moltzan, con un gap di 56 centesimi, e la neozelandese Robinson, a 60. Più distanziate le altre: Ljutic, Aicher e Stjernesund, tutte tra un secondo e 12 e un secondo e mezzo dalla leader. Quindi Goggia. Prova in controllo per la bergamasca, che ha pagato subito un ritardo consistente al primo intermedio e non è riuscita ad “accendersi” nel finale. Per Zenere un gap di un secondo e 73, subito davanti a Colturi. Più indietro Della Mea, a due secondi e 42. Per Laura Pirovano qualificazione tra le trenta in bilico.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Shiffrin, errore fatale dopo gli elogi in telecronaca

Ci perdonerà Enrico Cattaneo, che è persona di spirito oltre che un telecronista appassionato e competente, ma è davvero curiosa la “coincidenza”, notata da parecchi utenti sul web, tra la tempistica dei suoi elogi a Mikaela Shiffrin e il clamoroso errore della fuoriclasse statunitense sul finire della prima manche. “Questa è la miglior prima manche in stagione in gigante di her majesty Shiffrin“, aveva appena detto il giornalista nel commentare l’ampio vantaggio dell’americana all’ultimo intermedio. Subito dopo, Mikaela è andata lunga ed è riuscita con un autentico prodigio a rimanere in gara, pagando però due secondi e 29. C’è anche un “precedente” per Cattaneo con Emma Aicher, che in tanti ricorderanno.

Are, le prime impressioni di Goggia, Zenere e Della Mea

“Non sono al top della forma, ho fatto troppa strada, non mi sono fidata a mollare gli sci in giù. Non sono contenta”, l’amara ammissione di Lara Della Mea al termine della prima manche: ci si aspettava qualcosina di più da lei. Soddisfatta, invece, Sofia Goggia: “Un buon gigante fino a questo momento, ho fatto molta fatica in cima dove ci sono molti angoli. Quand’è così faccio fatica a innescarmi. Nella seconda parte invece sono stata in controllo, forse un po’ troppo in controllo”. Serena anche l’analisi di Asja Zenere, in top ten alla vigilia della seconda frazione: “Buona manche, non avevo buoni ricordi qui ad Are, ero un po’ tesa ma tutto sommato sto facendo bene”.