Goggia, rimonta da urlo a Kranjska Gora ma è dietro Della Mea: e mamma Brignone punge su Lara Colturi albanese

Buona seconda manche per Sofia dopo una prima da incubo (27mo tempo): chiude undicesima alle spalle di Lara. Rast batte Scheib, delude Shiffrin, Ninna Quario tranchant in tv.

Undicesimo posto, frutto di una gara dai due volti: quasi fallimentare nella prima manche, col ventisettesimo tempo e il clamoroso rischio eliminazione scongiurato solo in extremis, da urlo nella seconda, col quinto tempo di frazione e ben sedici posizioni recuperate. Sofia Goggia salva la faccia nel gigante di Kranjska Gora, limitando i danni dopo una partenza choc ma chiudendo comunque alle spalle di Lara Della Mea, miglior italiana di giornata e meritatamente in top ten col decimo posto. Gigante vinto dalla svizzera Camille Rast davanti all’austriaca Julia Scheib, con Mikaela Shiffrin ancora in difficoltà tra i paletti larghi: “soltanto” quinta.

Gigante Kranjska Gora: vince Rast, sul podio Scheib e Moltzan

Prima posizione difesa coi denti da Rast, l’elvetica che aveva chiuso davanti a tutte la prima manche e che era scesa in pista con un drappo nero in segno di lutto per l’immane tragedia di Crans-Montana. La leader della classifica di specialità ha chiuso in 2’00”09, con 20 preziosissimi centesimi di margine su Julia Scheib, l’austriaca brava invece a recuperare tre posizioni dopo il quinto posto di metà gara. Sul podio anche la statunitense Paula Moltzan, con 47 centesimi di ritardo. Dietro Sara Hector, quarta a mezzo secondo, ecco Mikaela Shiffrin a un secondo e 5 centesimi: per lei ancora qualche difficoltà di troppo in gigante. Quindi Lara Colturi, Gasienica Daniel, O Brien, Grenier e Della Mea.

Goggia, la clamorosa rimonta: recuperate sedici posizioni

Decima posizione per la friulana, ottava a metà gara e poi non in grado di spingere come avrebbe voluto nella seconda parte, chiusa col quattordicesimo tempo di manche. Subito dietro di lei una Goggia ringalluzzita dall’ottima prova nella manche disegnata da Davide Simoncelli, molto più scorrevole e lineare rispetto alla prima, sinuosa e lenta, che l’aveva messa in grande difficoltà. Per Sofia anche diversi sorrisi in tv man mano che le rivali chiudevano alle sue spalle, dopo i mugugni e l’espressione cupa al termine della prima prova. A punti anche Ilaria Ghisalberti (28ma) e Alice Pazzaglia (30ma), beffata Ambra Pomare che ha chiuso 31ma mancando l’obiettivo per tre soli centesimi.

Show in tv: Ninna Quario tranchant su Lara Colturi albanese

Show anche in tv, dove durante il lungo studiolo Rai c’è stato spazio per le considerazioni tranchant di mamma Brignone, Ninna Quario. Su cosa? Su Lara Colturi a Milano Cortina per l’Albania, ovviamente. “I risultati le stanno dando ragione. Ma gareggiare alle Olimpiadi in casa per l’Albania un po’ farà male, soprattutto per chi ha vinto l’oro olimpico e sa cosa vuol dire”. Chiaro il riferimento a mamma Simona Ceccarelli, oro nel Super G a Salt Lake City 2002. “Non hanno concesso a Lara di avere il suo team privato quando è entrata in Nazionale. Allenamenti con mamma e papà: magari non sarebbe arrivata dove è adesso. Ma il caso Colturi ha aperto nuovi orizzonti: adesso con le giovani stanno agendo in maniera diversa“.