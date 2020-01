Sci italiano in festa, storico tris a Bansko

Se l’Italia dello sci maschile è ancora sotto shock per il gravissimo infortunio occorso a Dominik Paris, che ha visto infrangersi i sogni di lottare per la conquista della Coppa del mondo dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, quella femminile è in festa per l’impresa sensazionale andata in scena a Bansko.

Nella discesa libera in terra bulgara, infatti, il podio è stato interamente occupato da atlete azzurre. La vittoria è andata a Elena Curtoni con il tempo di 1’29”31, 10 centesimi meglio rispetto a Marta Bassino. Al terzo posto a 14 centesimi Federica Brignone.

La discesista valtellinese, classe ’91, ha così ottenuto la prima, storica vittoria in Coppa del Mondo. Partita con il pettorale, Curtoni ha domato con coraggio e tecnica la pista Girardelli recuperando nel finale lo svantaggio su Bassino.

Parziale delusione invece per Federica Brignone, che nella prima discesa di Bansko, recupero di quella annullata in Val d’Isere, era stata seconda dietro alla Shiffrin. La statunitense ha invece chiuso quarta alle spalle del trio italiano, a 35/100 dalla Curtoni, ma si è portata in testa alla classifica generale con 1125 punti. Brignone seconda a -270.

Per l’Italia femminile è il secondo tris in discesa nella storia della Coppa del Mondo: il primo arrivò nel 2018 a Bad Kleinkirchheim quando a imporsi su Sofia Goggia davanti a Brignone e Nadia Fanchini. Goggia che non ha preso il via sabato a causa della caduta nella prima discesa. Quello di Curtoni è il sesto successo di un’italiana dall’inizio dell’ottima stagione 2019-2020, mentre i podi sono già 17.

Elena, sorella minore dell’italo-francese Irene, classe ’85, slalomista bronzo nella gara a squadre ai Mondiali di Are 2019, è stata condizionata in carriera da molti infortuni, raggiunge quindi il punto più alto della propria carriera professionistica dopo le tante medaglie conquistate ai mondiali juniores (oro in super, bronzo in combinata)

