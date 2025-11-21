Virgilio Sport
Lara Gut-Behrami, brutta caduta: si teme la rottura di crociato e menisco del ginocchio, Milano-Cortina a rischio

Dagli Stati Uniti giungono notizie allarmanti sulle condizioni di Lara Gut-Behrami, vittima di una caduta in allenamento: avrebbe inforcato una porta (come Brignone...) e il ginocchio avrebbe ceduto

Pubblicato:

Roberto Barbacci

Roberto Barbacci

Giornalista

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

È un’annata orribile, quella del circo bianco: dopo Brignone e Bassino, anche Lara Gut-Behrami paga dazio alla malasorte e si vede costretta a rinunciare al sogno di inseguire un’ultima medaglia olimpica, oltre che un’ultima Coppa del Mondo visto che aveva già annunciato di voler chiudere con gli sci al termine della stagione appena iniziata. Una stagione che per lei s’è chiusa mestamente in anticipo: in una caduta in allenamento a Copper Mountain, secondo il quotidiano elvetico Blick avrebbe riportato la rottura del crociato e del menisco del ginocchio sinistro, già lesionati in un altro incidente nel 2017. Così fosse, addio olimpiadi e (forse) fine dei giochi anche per quel che riguarda la carriera.

In aggiornamento…

