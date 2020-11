Sci, Manfred Moelgg positivo al Coronavirus: ricoverato in ospedale

Manfred Moelgg, capitano della squadra italiana di sci alpino in Coppa del mondo, è attualmente ricoverato all’ospedale di Brunico dopo aver contratto il Covid-19. A riferirlo è il quotidiano in lingua tedesca ‘Dolomiten’, che è riuscito a parlare con il 38enne.

”Questa malattia mi sta costando molta energia – ha detto Moelgg -. Tornerò a gareggiare nel gigante in Val d’Isere il 5 e 6 dicembre solo se sarò davvero di nuovo in forma. Altrimenti se ne riparla nel gigante di Alta Badia del 20 dicembre”. Anche genitori di Moelgg, come riferisce ‘Dolomiten’, sono risultati positivi. Un nuovo test è previsto il 26 novembre.

OMNISPORT | 19-11-2020 12:33