Sci: "Mi ero dimenticata di Sofia", Goggia si racconta

Red Bull lancia “I’m Coming Home”, la nuova serie che svela il lato più autentico di tre leggende dello sci italiano, Sofia Goggia, Dorothea Wierer e Dominik Paris. Un racconto inedito che intreccia sport, vita personale e nuove prospettive, mostrando i sogni, i sacrifici e la determinazione che hanno segnato le loro carriere. È da oggi disponibile sul canale YouTube di Eurosport Italia il primo episodio: Sofia Goggia è la prima a raccontarsi al di là della pista e della gara, spiegando cosa significhi vivere sulla propria pelle una vita interamente votata alla performance, al risultato, alla cura del dettaglio. Una tensione verso l’eccellenza che, come da lei stessa riconosciuto, l’ha portata sì ad essere una campionessa unica, ma anche a volte a trascurare la parte più intima di sé. (Fonte: Red Bull Press Office) (NPK)