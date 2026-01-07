Slalom Campiglio, Hallberg mette tutti in fila dopo la prima manche. Vinatzer inforca: quanti rimpianti...

Spettacolo sulla 3-Tre di Madonna di Campiglio: il 22enne finlandese piazza l'acuto dopo la prima manche, con Nef, Noel e Kristoffersen a poca distanza. Vinatzer fa sognare, ma inforca sul più bello

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Non tradisce mai la 3-Tre, specialmente quando è bella e tirata come quest’anno: la più bella prima manche (per distacco) della stagione regala spettacolo e distacchi contenutissimi, al punto che dalle 21 nella seconda run lo spettacolo si preannuncia bello e appassionante come pochi se ne sono visti in giro. Anche perché davanti a tutti c’è un finlandese che sembra voler cominciare a fare davvero sul serio: Eduard Hallberg ha appena 22 anni e dopo il terzo posto conquistato a Levi a novembre vuol dimostrare che in questo circo bianco ci sa stare, eccome. Anche se ogni discorso per la vittoria è apertissimo, pensando che i primi 9 sono racchiusi nello spazio di mezzo secondo.

Vinatzer, due luci verdi e poi l’inforcata: che rabbia…

Tra quei 9 però non c’è Alex Vinatzer: un’inforcata all’inizio del muro del Canalone Miramonti è costata carissima al finanziere bolzanino, che fino a quel momento aveva interpretato a meraviglia il tracciato, tanto da scendere con due luci verdi nei primi due intermedi (36 centesimi sul primo, un centesimo sul secondo).

Insomma, un rammarico bello grosso per Vinatzer, che cercava continuità anche tra i pali stretti dopo che in stagione le soddisfazioni migliori le aveva raccolte un po’ a sorpresa in gigante (secondo a Beaver Creek, mentre in slalom ha chiuso quarto in Val d’Isere). Delusione comprensibile per l’azzurro, che tutti attendevano con trepidazione all’arrivo, incluso Alberto Tomba che sulla 3-Tre ha vinto in tre occasioni (solo Hirscher ha più vittorie di Alberto).

Nella seconda manche, due saranno gli italiani in gara: partirà come sesto assoluto Tommaso Sala, che ha pagato 1”42 (24esima piazza in tandem con Maes) faticando parecchio nella seconda parte del tracciato, pagando dazio a un errore sul ripido. Stupisce invece Matteo Canins, alla prima qualificazione in carriera: sceso col pettorale numero 50, ha chiuso a 9 centesimi da Sala e potrà beneficiare di una pista tirata a lucido per azzardare un grosso piazzamento. Fuori Saccardi, Kastlunger e Barbera (che spreca tutto nell’ultimo intermedio).

Hallberg, sorpresa ma non troppo. Vicini Nef e Noel

Vista l’ottima tenuta del manto nevoso (la preparazione degli organizzatori italiani al solito fa la differenza), non è escluso che molti atleti che scenderanno con pettorali alti potrebbero inserirsi nei discorsi che contano. Hallberg comanda con 16 centesimi su Nef, 23 su Noel e 29 su Kristoffersen, che su una pista dove in passato ha vinto tre volte ha riacceso la luce dopo una prima parte di stagione non sempre lineare.

Quattro decimi di ritardo dal leader di giornata per Albert Popov, a sorpresa vincitore della passata edizione dello slalom sul Canalone Miramonti. Seconda manche a partire dalle 21.