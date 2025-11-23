Sci, slalom femminile Gurgl: Shiffrin davanti a Colturi dopo la prima manche, Della Mea 11ma, flop Collomb

L'americana davanti a tutte a metà gara, ma Lara è ad appena 31 centesimi: ex aequo alle loro spalle le due svizzere Rast e Holdener. Fuori Belfrond, Sola, Mondinelli e Valleriani.

C’è Mikaela Shiffrin – e chi se no – davanti a tutte al termine della prima manche dello slalom femminile di Gurgl, in Austria. La campionessa statunitense guida la classifica nonostante una prova “normale”, lontana dai propri standard migliori, con un vantaggio piuttosto contenuto nei confronti dell’italiana d’Albania, Lara Colturi, e delle specialiste svizzere Camille Rast e Wendy Holdener. Lara Della Mea, undicesima, la migliore delle azzurre con un ritardo di un secondo e 89 centesimi dalla statunitense. Della Mea, purtroppo, unica italiana a chiudere tra le prime trenta, qualifandosi per la seconda manche.

Slalom femminile Gurgl: la prima manche

Cinquattaquatro secondi e 22 centesimi: questo il tempo di Shiffrin nella prima manche. L’americana seconda dopo il primo intermedio e poi capace progressivamente di carburare, mantenendo una velocità regolare. Alle sue spalle un’ottima Colturi, con soli 31 centesimi di ritardo, quasi tutti rimediati nella parte iniziale della sua discesa dove ha pagato un ritardo consistente. Curioso l’ex aequo in terza posizione delle due elvetiche, con un ritardo di 48 centesimi dalla leader. Rast e Holdener a braccetto a contendersi il podio, entrambe calate vistosamente nel finale dopo un ottimo inizio.

Della Mea miglior azzurra, flop di Collomb

In top ten anche Lena Duerr, Paula Moltzan, Sara Hector, Zrinka Ljutic, Anna Swenn Larsson ed Emma Aicher. Undicesimo tempo per Lara Della Mea, unica italiana a superare il barrage al termine della prima manche, ex aequo con l’austriaca Katharina Truppe, a sua volta migliore delle austriache. Solo trentunesima Giorgia Collomb, che ha accusato tre secondi e 65 centesimi e ha mancato l’accesso alla seconda manche per un solo centesimo. Alle sue spalle, col 39mo tempo, Annette Belfrond, a quattro secondi e 79 da Shiffrin. Fuori tutte le altre: Beatrice Sola, Emilia Mondinelli e Giulia Valleriani.

Gurgl, seconda manche dello slalom alle 13.30

Alle 13.30 l’inizio della seconda manche dello slalom austriaco, riservata – come da regolamento – alle prime trenta della prima. Ordine di discesa inverso, con le peggiori in classifica che scenderanno prima delle migliori, fino alla leader dopo la prima frazione, la lanciatissima Shiffrin. L’americana è a quota 102 successi in carriera e va a caccia del 103mo sigillo. Colturi la rivale più agguerrita, col “solito” corollario di rimpianti per gli appassionati italiani, che ancora non riescono a capacitarsi del fatto che la FISI si sia lasciata scappare un talento del suo calibro a vantaggio della federazione albanese.