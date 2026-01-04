Slalom Kranjska Gora, 1a manche: Rast precede Shiffrin, Della Mea sogna il podio. Cinque azzurre qualificate

Camille Rast sogna il fantastico bis sulle nevi di Kranjska Gora. Dopo aver trionfato nel gigante del sabato, la svizzera è prima al termina della prima manche dello slalom domenicale, davanti a un mostro sacro come Mikaela Shiffrin. Alle spalle delle due di testa, è bagarre. Tutte racchiuse in un fazzoletto le inseguitrici: da Wendy Holdener a Lara Della Mea ci sono appena 50 centesimi, con l’azzurra che può sognare a buona ragione di acciuffare il podio. Tra le prime 15 anche Martina Peterlini, tredicesima a metà gara. Seconda manche alle 12.15 con altre tre azzurre: Giulia Valleriani, Beatrice Sola ed Emilia Mondinelli.
Camille Rast davanti a tutte, dunque. La svizzera si conferma in forma smagliante, oltre che uno specialista assoluta tra i paletti stretti. Addirittura capace di lasciarsi alle spalle, sia pur per soli dieci centesimi, una certa Mikaela Shiffrin. La specialista elvetica, sempre vicina alle vittime dell’immane tragedia di Crans-Montana, ha invece 77 centesimi di vantaggio sulla connazionale Wendy Holdener. Ristretto il margine sulle altre. In quarta posizione Paula Moltzan a 89 centesimi, subito dietro c’è Katharina Truppe: l’austriaca quinta con un gap inferiore al secondo, quantificato in 90 centesimi.
Può sognare il podio Lara Della Mea, ormai a suo agio in top ten. Appena sei le sciatrici davanti alla friulana, tra cui Emma Aicher sesta a un secondo e 20 dalla leader. Per Della Mea il gap è di un secondo e 27, il che vuol dire appena 50 centesimi da recuperare su Holdener (e sulle altre): un’impresa tutt’altro che impossibile. Tra le migliori dieci anche Anna Swenn Larsson, la svedese lasciata alle spalle dall’italiana per un solo centesimo, l’altra scandinava Cornelia Oehlund e la lettone Dzenifera Germane. Undicesima l’altra specialista svedese, l’eterna Sara Hector, con un ritardo più consistente.
E le altre italiane? Buona la performance di Martina Peterlini, brava a chiudere la prima manche in tredicesima posizione grazie a una sciata molto regolare: un secondo e 72 il suo svantaggio dalla prima della classe. Altre tre le qualificate alla seconda manche, con la possibilità di acciuffare punti preziosi nella classifica di Coppa del Mondo: si tratta di Giulia Valleriani, ventesima a 2”69, di Beatrice Sola che è 27ma a 3”07 e di Emilia Mondinelli, 30ma a 3”49. Niente da fare per Giorgia Collomb, che ha sciato in modo lontano dai suoi standard e ha accusato un ritardo pesante, 4”19, scivolando in 39ma posizione.