Slalom Kranjska Gora, 1a manche: Rast precede Shiffrin, Della Mea sogna il podio. Cinque azzurre qualificate

Prima manche all'insegna dell'equilibrio: solo dieci centesimi tra Camille e Mikaela, poi gran bagarre per la terza posizione. Avanti pure Peterlini, Valleriani, Sola e Mondinelli.

Camille Rast sogna il fantastico bis sulle nevi di Kranjska Gora. Dopo aver trionfato nel gigante del sabato, la svizzera è prima al termina della prima manche dello slalom domenicale, davanti a un mostro sacro come Mikaela Shiffrin. Alle spalle delle due di testa, è bagarre. Tutte racchiuse in un fazzoletto le inseguitrici: da Wendy Holdener a Lara Della Mea ci sono appena 50 centesimi, con l’azzurra che può sognare a buona ragione di acciuffare il podio. Tra le prime 15 anche Martina Peterlini, tredicesima a metà gara. Seconda manche alle 12.15 con altre tre azzurre: Giulia Valleriani, Beatrice Sola ed Emilia Mondinelli.

Kranjska Gora, Rast sogna il nuovo successo

Camille Rast davanti a tutte, dunque. La svizzera si conferma in forma smagliante, oltre che uno specialista assoluta tra i paletti stretti. Addirittura capace di lasciarsi alle spalle, sia pur per soli dieci centesimi, una certa Mikaela Shiffrin. La specialista elvetica, sempre vicina alle vittime dell’immane tragedia di Crans-Montana, ha invece 77 centesimi di vantaggio sulla connazionale Wendy Holdener. Ristretto il margine sulle altre. In quarta posizione Paula Moltzan a 89 centesimi, subito dietro c’è Katharina Truppe: l’austriaca quinta con un gap inferiore al secondo, quantificato in 90 centesimi.

Della Mea, podio possibile: 50 centesimi da Holdener

Può sognare il podio Lara Della Mea, ormai a suo agio in top ten. Appena sei le sciatrici davanti alla friulana, tra cui Emma Aicher sesta a un secondo e 20 dalla leader. Per Della Mea il gap è di un secondo e 27, il che vuol dire appena 50 centesimi da recuperare su Holdener (e sulle altre): un’impresa tutt’altro che impossibile. Tra le migliori dieci anche Anna Swenn Larsson, la svedese lasciata alle spalle dall’italiana per un solo centesimo, l’altra scandinava Cornelia Oehlund e la lettone Dzenifera Germane. Undicesima l’altra specialista svedese, l’eterna Sara Hector, con un ritardo più consistente.

Slalom Kranjska Gora: cinque italiane in 2a, flop Collomb

E le altre italiane? Buona la performance di Martina Peterlini, brava a chiudere la prima manche in tredicesima posizione grazie a una sciata molto regolare: un secondo e 72 il suo svantaggio dalla prima della classe. Altre tre le qualificate alla seconda manche, con la possibilità di acciuffare punti preziosi nella classifica di Coppa del Mondo: si tratta di Giulia Valleriani, ventesima a 2”69, di Beatrice Sola che è 27ma a 3”07 e di Emilia Mondinelli, 30ma a 3”49. Niente da fare per Giorgia Collomb, che ha sciato in modo lontano dai suoi standard e ha accusato un ritardo pesante, 4”19, scivolando in 39ma posizione.