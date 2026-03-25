Sci Slalom Hafjell, è tutta una festa norvegese: Haugan vince l’ultima gara, McGrath si prende la coppetta. Sala salva l’Italia

Ultima gara della stagione e poche sorprese in Norvegia: Haugan rimonta nella seconda manche e vince davanti a Meillard e Hallberg. McGrath festeggia la coppa di specialità. Sala meglio di Vinatzer

Pubblicato: 25-03-2026 14:40 Condividi









