Sci Slalom Hafjell, è tutta una festa norvegese: Haugan vince l’ultima gara, McGrath si prende la coppetta. Sala salva l’Italia

Il finale di stagione è tutta una festa norvegese: l’ultimo slalom speciale di Coppa del Mondo va a Timon Haugan, che rimonta nella seconda manche e mettere le sue spalle Loic Meillard, il campione olimpico della specialità, che pure dimostra di aver chiuso in crescendo una stagione ricca di soddisfazioni. L’altro vincitore di giornata però è Atle Lie McGrath: dopo la grande delusione a cinque cerchi, il norvegese vince la coppa di specialità in virtù anche dell’uscita del grande amico Lucas Pinheiro Braathen, che era quello che poteva insidiarlo più da vicino, con Noel e Kristoffersen che finiscono ai piedi del podio di giornata. Per gli italiani un finale così così: Tommaso Sala è un 11º, Alex Vinatzer mestamente 17º.
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