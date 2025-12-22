Sci, Slalom Maschile Alta Badia, comanda Noel dopo la prima manche. Vinatzer settimo, c'è anche Sala

Dopo la prima manche sulla Gran Risa è il francese Noel a guardare tutti dall'alto verso il basso. Vinatzer nutre speranze di podio, ma i distacchi sono ridottissimi.

Con quel nome lì, impossibile non stare davanti a tutti: Clement Noel in slalom sa come andare forte (non a caso è il campione olimpico in carica), ma chiaramente è più facile pensare che sia lui a comandare dopo la prima manche sulla Gran Risa di La Villa, visto che tra tre giorni è Natale. Insomma, Noel s’è portato avanti col lavoro: 9 centesimi di vantaggio su McGrath sono un’inerzia, ma intanto chiunque dovrà fare i conto col ritrovato transalpino, reduce dall’uscita di Val d’Isere e dal 12esimo posto di Gurgl (a Levi era arrivato secondo).

Vinatzer può provare a salire sul podio

Su una pista tirata a lucido, e con un fondo parecchio compatto, la tecnica di Noel ha avuto la meglio, ma la concorrenza è decisamente elevata. Intanto perché il terzo posto provvisorio l’ha prenotato Loic Meillard, staccato di 26 centesimi, e 10 centesimi più in là c’è Fabio Gstrein, che cova ambizioni importanti.

Distacchi comunque abbastanza contenuti: quinto Haugan a mezzo secondo, sesto Kolega a 6 decimi, settimo un buon Alex Vinatzer, che ha perso tanto sul muro lasciando buona parte dei 73 centesimi che paga da Noel. Ma nella seconda manche potrà provare ad attaccare per cercare di dare continuità anche alla sua stagione in slalom (in Val d’Isere domenica scorsa aveva chiuso quarto), visto che in gigante ormai fa più notizia quando resta fuori dalla top ten (come ieri, 14esimo) che quando la occupa. Qualificato alla seconda manche anche Tommaso Sala, che sta riprendendo dimestichezza con i materiali dopo una stagione intera di stop (è 26esimo).