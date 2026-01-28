Sci slalom Schladming: McGrath precede Kristoffersen e Meillard. Italiani così così: Sala davanti a Vinatzer

La Night Race sulla Planai per ora parlare norvegese: i primi tre sciatori scesi hanno sfruttato la pista intonsa per piazzare i tre migliori tempi. Azzurri da rivedere.

È uno slalom “geometrico”, almeno nella prima manche, quello che a Schladming chiude il programma pre olimpico tra i pali stretti: McGrath, Kristoffersen e Meillard sfruttano alla perfezione i primi tre pettorali di giornata e comandano la Night Race sulla Planai, che anche senza austriaci in prima linea (bei tempi quando c’era Hirscher…) ha richiamato un foltissimo pubblico ai lati della pista e soprattutto al traguardo, con le tribune piene come negli anni d’oro. Ma di sorprese per ora, manco a parlarne, anche se Rassat quarto (davanti a Pinheiro Braathen), Hallberg sesto e Marchant settimo ricordano a tutti che lo spazio per far bene c’è sempre. Basta saperlo sfruttare.

Sala fa meglio di Vinatzer, ma con due secondi dalla vetta

Cosa che gli italiani nella prima manche si sono dimenticati di fare. Soprattutto Alex Vinatzer, che da tempo ormai fatica più in slalom che in gigante e che s’è dovuto accontentare di star fuori dai primi 15, pagando due secondi a McGrath.

Davanti al gardenese trova posto Tommaso Sala: il 30enne nativo di Milano s’è piazzato proprio un gradino sopra il connazionale, facendo meglio per 17 centesimi, provando a ritrovare le buone sensazioni del mese di dicembre quando fece settimo in Val d’Isere e 14esimo in Alta Badia. In attesa che scendano tutti gli altri, da segnalare le prove abbastanza rivedibili di Clement Noel (ottavo a 88 centesimi e sfuggito anche alle telecamere dopo l’arrivo: ha imboccato il tunnel d’uscita e non s’è nemmeno voltato indietro) e Timon Haugan, nono a oltre un secondo. Seconda manche a partire dalle 20,45.