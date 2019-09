Sci sotto shock, Hirscher dice basta

Il mondo dello sci è sotto shock a causa dell’improvvisa notizia dell’addio alle piste di Marcel Hirscher.

Il fuoriclasse austriaco ha annunciato il ritiro all’età di 30 anni, pochi mesi dopo essersi aggiudicato l’ottava coppa del mondo consecutiva.

Dopo un video introduttivo che ha ripercorso le principali tappe della sua carriera, Hirscher è entrato nel centro congressi di Gusswerk, a Salisburgo, annunciando in diretta a tutto il mondo la decisione di ritirarsi in una conferenza stampa trasmessa da diverse emittenti televisive austriache.

Le parole sono quelle che preannunciano un autentico dramma: “Questo non è come cambiare lavoro, ma come finire la tua vita da un giorno all’altro”.

Hirscher non si è voluto addentrare sui motivi della propria scelta, rispondendo in modo vago alle domande affermando solo la difficoltà nel mantenersi competitivo dopo ogni stagione.

Considerato uno dei più forti sciatori di tutti i tempi, Hirscher, campione del mondo ininterrottamente dal 2012, vanta anche due ori olimpici, conquistati nella combinata e nello slalom gigante a Pyeongchang 2018, nonché cinque titoli mondiali e una Coppa Europa generale.

SPORTAL.IT | 04-09-2019 23:27