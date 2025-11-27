Sci, Super G Copper Mountain: Odermatt concede il bis, Bosca è ottavo, Paris se la cava dopo la grande paura

Lo svizzero si ripete sulle nevi del Colorado, precedendo gli austriaci Kriechmayr e Haaser. Non brillante la prova degli italiani: anche Franzoni fuori dalla top ten.

Marco Odermatt concede il bis, dopo il successo nel gigante di Soelden il campione svizzero si prende pure la prima gara veloce della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-26: il Super G di Copper Mountain. Sulle nevi del Colorado è il campione elvetico ad andare più veloce di tutti gli altri, a cominciare dagli austriaci Kriechmayr e Haaser, con lui sul podio. E gli italiani? Ottavo tempo per Bosca, al rientro dopo il lungo stop. Discrete anche le prestazioni di Paris e Franzoni, soprattutto del primo che – come è noto – questo Super G ha rischiato di non disputarlo neppure.

Super G Copper Mountain, vince Odermatt

Aveva saltato gli slalom di Levi e di Gurgl, non s’è lasciato scappare l’occasione di vincere nelle condizioni a lui più congeniali: Marco Odermatt, ormai, è una “macchina”. Successo numero 47 in carriera per lo svizzero, il sedicesimo in Coppa del Mondo in Super G. Prova senza sbavature la sua, con un finale eccezionale che gli ha consentito di beffare – per appena otto centesimi – Vincent Kriechmayr. Due i decimi rimontati da Odermatt nella parte finale, la meno tecnica e più lineare dell’intero tracciato. Terza posizione per Raphael Haaser, il secondo degli austriaci, con un ritardo di appena 13 centesimi dal leader.

Sci, l’ordine d’arrivo di Copper Mountain

Tanti austriaci alle spalle del terzetto di testa. Al quarto, ad esempio, ecco Stefan Babinsky con un gap di 35 centesimi dal vincitore. Sesto tempo invece per Lukas Feurstein, a 45 centesimi. In mezzo il norvegese Fredrik Moeller, con un ritardo di 41 centesimi. Settima posizione, invece, per il secondo degli svizzeri, Stefan Rogentin, con 58 centesimi di ritardo. Ottava posizione per il migliore degli italiani, Guglielmo Bosca, che ha accusato 61 centesimi da Odermatt: rientro positivo per lui dopo aver saltato, di fatto, l’intera stagione passata. Una bella iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni.

Undicesimo Paris dopo il problema alla caviglia

C’era grande curiosità, insieme naturalmente a un pizzico di apprensione, per la prova di Dominik Paris, vittima nei giorni scorsi di un problema alla caviglia e in forse fino alla vigilia. Il campione azzurro, pur non essendo al top, è riuscito a chiudere con un onorevole undicesimo tempo, a 85 centesimi dal vincitore e a poco più di sette decimi dal podio. Un po’ più indietro Giovanni Franzoni, tredicesimo a sei centesimi da Paris. In top 30 anche Nicolò Molteni, Mattia Casse e Christof Innerhofer, sia pur con distacchi più accentuati dalle prime posizioni.