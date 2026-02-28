Super G Soldeu: Goggia minacciata da Robinson, Brignone spiega l'errore, Haaser "dimenticata" dopo la caduta

Sesto posto per Sofia ad Andorra, si riduce il vantaggio sulla neozelandese in classifica. Federica sorridente, polemiche per la gestione dell'incidente dell'austriaca.

Non brillantissima la prova delle campionesse italiane a Soldeu, nel primo dei due Super G in programma nella località sciistica del Principato d’Andorra. Sesto posto per Sofia Goggia, che vede avvicinarsi in modo minaccioso la neozelandese Alice Robinson nella classifica della Coppa del Mondo di specialità, ottavo per Laura Pirovano, ancora una volta fuori dal podio, e quindicesimo per Federica Brignone, autrice di un paio di errori che hanno compromesso la sua prova. Gara vinta dalla tedesca Emma Aicher davanti a Robinson e a Corinne Suter. Paura per Ricarda Haaser, scesa col pettorale numero 23 e vittima di una brutta caduta.

Goggia sesta e braccata, ecco cosa non ha funzionato a Soldeu

Venti punti: a tanto s’è ridotto il vantaggio di Goggia su Robinson nella classifica del Super G. “Alice ha fatto una grandissima gara nella parte più tecnica del bosco”, l’ammissione della bergamasca ai microfoni Rai. “Io non ho fatto una brutta prova, ma neanche così eccellente. Entrando nel piano ho dato troppa direzione al saltino facendo dei metri in più, ma ho contenuto il distacco. Nel muro ho preso molto, anche se ho recuperato un po’ giù. Aicher ha costruito la sua vittoria in alto. Questa è una pista molto tecnica, oggi ho sciato con un pochino di margine, non ho tirato fuori dalle curve una grande velocità. Spero di far meglio domani, ogni gara è una battaglia”.

Brignone sorridente nonostante il flop nel Super G: “È venuto così”

Nonostante il quindicesimo posto finale, è un bel sorriso a caratterizzare Brignone nelle interviste di rito post gara: “Ho sbagliato completamente, mi sono fermata”, è la versione della Tigre di La Salle. “Ho fatto un ottimo secondo intermedio, che non mi si addice di solito, il che vuol dire che ho letto bene il terreno, sono stata brava tatticamente. Poi lì ho sbagliato e mi sono fermata. Va così, oggi non mi è venuto, peccato”. Quindi sulle sue condizioni: “Fisicamente sto abbastanza bene, gli ultimi due-tre dossi li ho patiti tanto, l’ultimo salto in particolare mi sono scomposta perché volevo atterrare tutta sulla destra e ho un po’ patito. Ora però l’appuntamento è a domani”.

Pirovano si consola, polemiche per la gestione della caduta di Haaser

Ottavo posto, intanto, per Lolly Pirovano: “Niente podio, ma mi consolo con la regolarità. Sono contenta della mia sciata e di come affronto le gare, c’è sempre un pezzo che non riesco a far funzionare troppo bene. Mi hanno detto che ho perso tanto nella parte bassa, ieri ho proprio litigato con questa pista, oggi l’ho sentita più mia”. Nel frattempo c’è da registrare il disappunto di tanti telespettatori, rimasti spiazzati dopo la terribile caduta di Ricarda Haaser. L’austriaca è atterrata male dopo un salto ed è scivolata in avanti lungo la pista. Il racconto della Rai si è chiuso con l’arrivo dei soccorsi, poi la linea è passata alla discesa maschile di Garmisch, con Haaser dolorante e “dimenticata”: nessuno, infatti, ha più aggiornato sulle sue condizioni.