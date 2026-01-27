Olimpiadi invernali, Albertville 1992 - La storia dell'indimenticabile (e indimenticato) sciatore marocchino

Per determinati Paesi, partecipare alle Olimpiadi in discipline che, storicamente o per questioni geografiche, sono lontane dalla tradizione sportiva nazionale è sempre un vanto. Gli atleti che riescono a qualificarsi portano grande lustro alla propria Patria, entrando di diritto nella leggenda.
Spesso, però, basta pochissimo per passare dal sogno, all’incubo. Dalla ribalta alla tragedia nel giro di qualche istante. Lo sa bene Brahim Izdag (sempre che sia il suo vero nome), sciatore marocchino qualificato al Super G maschile alle Olimpiadi invernali di Albertville 1992.
A volte si diventa immortali per una medaglia o un record. Altre, ironia della vita, per una caduta. O meglio, una serie di cadute. Trovate tutta la storia completa dell’indimenticabile sciatore marocchino nel video (dopo qualche secondo di pubblicità).