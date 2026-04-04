Scintille tra Ducati e Gresini: cosa sta succedendo, il ruolo di VR46 e perché c'entra Aldeguer

Tra Ducati e Gresini si è aperta una diatriba che nasce con Fermin Aldeguer e il suo futuro, con il team VR46 che è parte in causa di queste ruggini. Si vocifera addirittura di contatti tra il team di Padovani e Honda, rompendo il sodalizio con Borgo Panigale

Nel 2027 la MotoGP vedrà aprirsi un nuovo ciclo tecnico per le moto, e parallelamente cambierà parecchio la griglia dei piloti rispetto a come la conosciamo attualmente. Saranno molti i cambi di casacca, tra cui quello che vedrà Fermin Aldeguer passare dal team Gresini a quello di VR46. Sempre Ducati si tratta, ma in realtà sotto la superficie ci sono molti dettagli che svelano come la squadra di Nadia Padovani abbia preso non benissimo questo trasferimento, al punto da mettere in discussione, a quanto pare, il rapporto con Borgo Panigale.

Aldeguer da Gresini a VR46: il trasferimento che fa discutere

Nel valzer dei sedili per la stagione 2027 molti nomi eccellenti cambieranno scuderia, e tra essi anche il giovane spagnolo già campione europeo Moto2 nel 2021 nonché Rookie of the Year in MotoGP nel 2025. Una punta di diamante per Gresini, soprattutto alla luce del fatto che il prossimo anno Alex Marquez, attuale suo compagno di squadra, si trasferirà in KTM.

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Il team cliente di Ducati perciò aveva dovuto già fare i conti con l’addio del vicecampione del mondo 2025: ritrovarsi pure un prospetto molto coccolato da Borgo Panigale come Aldeguer forse suonava un po’ troppo. A gettare poi benzina sul fuoco il fatto che l’iberico andrà in VR46, anch’essa squadra cliente della casa di Borgo Panigale ma, come riporta Motorsport.com in una approfondita analisi di quello che è successo, in rapporti non proprio distesissimi con Gresini.

Perché Ducati ha puntato su VR46 per Aldeguer

Team a cui non è andato giù il fatto che Borgo Panigale abbia deciso che Aldeguer nel 2027 correrà per VR46, nonostante il pilota fosse invece propenso a proseguire con la sua attuale squadra, peraltro. Il punto però, come riporta sempre Motorsport.com, è che la struttura fondata da Valentino Rossi giova del supporto ufficiale: non a caso Fabio Di Giannantonio dalla scorsa stagione gareggia con le Desmosedici che utilizzano Marquez e Bagnaia nella squadra ufficiale, prima la GP25 e attualmente con la GP26 (brillando particolarmente quest’anno). Status che andrà a confermarsi anche nel 2027, e nei due anni successivi (anche se al momento non c’è nulla di ufficiale).

Inoltre Aldeguer non solo guiderà la Ducati ufficiale del 2027, ma potrà contare anche su un aumento di stipendio rispetto a quanto percepisce attualmente in Gresini. Da vedere poi se verrà confermato come compagno di squadra Di Giannantonio, visto che si parla di una promozione di un ducatista nella Superbike quale è Nicolò Bulega.

Gresini rompe con Ducati e va con Honda?

In tutto ciò Gresini, come risposta alla decisione di Ducati, pare abbia aperto dei contatti con altre case per cambiare così la propria fornitura, non rinnovando contestualmente il contratto in scadenza con Borgo Panigale quest’anno. Il nome che preso spazio sui media di settore è quello di Honda.

Pista che però sta perdendo quota, e conseguentemente le possibilità che Gresini prosegua con Ducati per alti due anni stanno prendendo vigore. Nel frattempo, il team di Nadia Padovani potrebbe puntare come nuovi piloti su dei rookie attualmente in Moto2 come Dani Holgado e David Alonso, o anche su nomi più esperti come Enea Bastianini, al momento in KTM.