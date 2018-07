Sciopero anti Ronaldo: esito sorprendente

Non ha trovato grande consenso lo sciopero attuato per protestare contro l’ingaggio di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus.

"Anche oggi a Melfi, come era già capitato venerdì scorso a Pomigliano, le iniziative di protesta promosse nei giorni scorsi in tema calcistico sono state un clamoroso flop. Soltanto 5 dipendenti hanno scioperato su circa 1.700 presenti al primo turno. La percentuale di adesione è stata dello 0,3%". E’ quanto comunicato da un portavoce di Fiat Chrysler Automobiles in relazione allo sciopero organizzato da alcuni lavoratori dello stabilimento di Melfi contro l'ingaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus.

"E' l'ennesima conferma che i lavoratori di Melfi e Pomigliano hanno capito perfettamente che si trattava di proteste strumentali promosse da sigle di nessuna rappresentatività reale o da singole persone che avevano come unico scopo quello di farsi pubblicità per fini personali. L'eco che hanno avuto queste agitazioni è stato enormemente sproporzionato rispetto alla realtà dei fatti che caratterizza il rapporto lavoratori-azienda nei due impianti" si legge in una nota.

A Torino, invece, c’è stato un autentico bagno di folla per Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese che la Juventus ha prelevato dal Real Madrid portando a termine quella che in molti hanno definito la trattativa del secolo.

Il lusitano è stato accolto dai tifosi bianconceri al coro: "Ronaldo, portaci la Champions", indicando chiaramente l'obiettivo di questa stagione. Non sono mancati i cori per l'ex Leonardo Bonucci: "E Bonucci dov'è?", a sottolineare la sfortunata migrazione del difensore.

Poco prima della conferenza stampa, Ronaldo si è spostato alla Continassa per salutare i suoi nuovi compagni (erano assenti solamente alcuni tra i partecipanti al Mondiale) e l’allenatore Massimiliano Allegri.

