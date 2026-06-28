Sorrisi in allenamento tra l'azzurro e il russo, poi il focus sulle "pattinature" sull'erba: il n° 1 è pronto all'esordio nei Championships alle 14.30 di lunedì contro Kecmanovic.

Jannik Sinner fa le prove generali del debutto a Wimbledon, fissato per le 14.30 di lunedì 29 giugno. Da campione in carica, seguendo una tradizione sacra e immutabile per quelli che sono gli storici canoni dei Championships, al rosso di San Candido spetta aprire le danze sul Centrale contro il serbo Miomir Kecmanovic, primo avversario che il sorteggio gli ha abbinato in sorte. Per prepararsi a dovere il numero 1 non sta lasciando nulla al caso. Dopo aver testato il “gilet refrigerante” e dopo le sedute con diversi sparring partner, Sinner ha alzato il livello con un ultimo test con l’amico Andrey Rublev. Il focus della sessione? Le scivolate sull’erba.

Wimbledon, ultimo test per Sinner contro Rublev

Un video diffuso da una pagina vicina al campione italiano e che ne documenta in tutto e per tutto le attività, gli spostamenti e le routine d’allenamento, ha fatto luce sulla seduta condivisa tra Jannik e Andrey. Sorrisi e tanto buonumore per entrambi, nonostante in campo non si sia affatto scherzato, come dimostrato dalle maglie sudate di entrambi. D’altronde, Sinner prima di ogni grande torneo è abituato a “spremere” gli avversari in partitella con sessioni molto probanti dal punto di vista fisico. Al termine di quella con Rublev si è discusso, con tanto di prove “sul campo”, delle migliori modalità di scivolamento sull’erba londinese.

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Jannik e Andrey a confronto sulle scivolate sull’erba

Quale tipo di “pattinatura” è più efficace, quella di Sinner o quella di Rublev? Gli utenti di X non hanno dubbi: tutti o quasi schierati a favore del campione italiano. Che però sembra aver preso appunti sui consigli e i suggerimenti del giocatore russo. Tra i due c’è grande stima e un rapporto che si è cementato nel tempo. Con l’alto grado di umidità su Londra in questi giorni, poi, saper scivolare bene sull’erba potrebbe rivelarsi essenziale per ottenere i risultati migliori e mettere a segno il maggior numero di punti. Chissà se Sinner avrà modo di testare quanto provato anche nel match contro Kecmanovic.

Arriva Sabalenka: il saluto tra i due numeri 1 ATP e WTA

La partitella con Rublev si è poi chiusa con sorrisi e strette di mano e, come documentato da un altro video diffuso dalla stessa pagina social, al termine della stessa si è materializzata in campo Aryna Sabalenka. Anche il giorno prima Sinner aveva preceduto col suo test una big del circuito femminile: Jessica Pegula. Stavolta è toccato alla Tigre di Minsk aspettare fino all’ultimo istante che la seduta di Jannik terminasse. Significativo il saluto tra i due al momento dell’ingresso di Aryna. Sinner e Sabalenka sono in prima fila nella lotta dei giocatori contro il prize money ridotto degli Slam. E a volte, condividono anche lo stesso campo d’allenamento.