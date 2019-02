Scivolone Milan, dimenticate due ricorrenze

Il Milan è una società sempre molto attenta alla comunicazione, soprattutto da quando ha la possibilità di comunicare in maniera diretta con i propri tifosi attraverso lo strumento dei social network. Da questo punto di vista, allora, non può che essere registrato come uno scivolone la doppia dimenticanza di oggi, 20 febbraio, una data davvero particolare per la storia rossonera. Oggi, infatti, cadevano due importanti ricorrenze legate a due figure che, in maniera diversa, hanno scritto pagine gloriose del passato del Milan: Nereo Rocco e Silvio Berlusconi.

ADDIO AL PARON. Il 20 febbraio 1979 si spegneva a Trieste il “Paròn” Rocco: oggi, pertanto, ricorreva il quarantennale della sua morte. Un evento di cui non si trova traccia sui social network del Milan, mentre abbondano i richiami su quelli dei vari siti del tifo rossonero. Logico, d’altra parte: al Milan Rocco regalò due Coppe dei Campioni, tra cui la prima mai vinta dal club rossonero e da una squadra italiana, nel 1962. E poi anche due scudetti, 3 Coppe Italia, due Coppe delle Coppe Coppe e l’Intercontinentale del 1969. Inventore del catenaccio e Hall of Famer del calcio italiano, il “Paròn” ha una sua statua a Milanello: stupisce, dunque, che il Milan non gli abbia dedicato un tweet o un post sui propri social network, almeno per ora.

L’ARRIVO DI SILVIO. Sette anni dopo la morte di Rocco, il 20 febbraio 1985, la storia del Milan conobbe poi un’altra svolta: nella giornata di oggi di 32 anni fa, un rampante imprenditore corrispondente al nome di Silvio Berlusconi acquistava il club rossonero dalle mani di Giovanni Farina, salvandolo dal fallimento. All’epoca pochi potevano immaginare che Berlusconi avrebbe rivoluzionato il calcio e reso il Milan uno dei club più vincenti della storia a livello internazionale. Anche per Berlusconi sui social è calato il silenzio.

SPORTEVAI | 20-02-2019 16:11