Scola-Milano, il retroscena è servito

Nel convincere Luis Scola a unirsi all'Olimpia Milano è stato decisivo Ettore Messina. Lo ha confermato l'agente dell'argentino, Claudio Villanueva, con Fox Sports: "Lo ha chiamato direttamente per confermare il suo interesse. Per chi non lo sapesse, Ettore Messina è un mostro sacro del basket FIBA, come Pep Guardiola e Mauricio Pochettino per la FIFA" ha raccontato.

E' stato lo stesso Messina a decidere di dare l'annuncio al termine della gara con Brescia.

SPORTAL.IT | 01-10-2019 11:39