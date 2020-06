Scola saluta Milano ma non l'ltalia

Luis Scola saluta l’Olimpia Milano ma non il basket di casa nostra. “Andare in un altro club italiano sarebbe l’opzione migliore” sottolinea l’esperto argentino in un’intervista concessa al Corriere della Sera.

“Se quella di Valencia dovesse essere la mia ultima partita sarebbe un po' triste. Ma va bene ugualmente, quello che dovevo fare in 25 anni di carriera l'ho fatto. sono in pace con me stesso. So solo che non potrei accettare di essere un giocatore a mezzo servizio. Conosco solo due velocità: o il 100% o lo 0%. Se dovessi capire che non posso dare il 100%, allora smetterei subito. Mi do qualche giorno per pensarci” aggiunge Scola.

SPORTAL.IT | 12-06-2020 10:14