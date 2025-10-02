Scommesse, per Sibilli del Bari patteggiamento in stile Fagioli: starà fermo 8 mesi

Ufficializzato l’accordo con la Procura Federale, l’attaccante ha ricevuto anche una multa di 20mila euro e dovrà sottoporsi a un piano terapeutico e a una serie di incontri pubblici

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Giuseppe Sibilli come Nicolò Fagioli: l’attaccante del Bari, coinvolto in un’indagine per scommesse illecite, è stato squalificato per bin seguito all’accordo per il patteggiamento ottenuto dalla Procura Federale.

Scommesse, Sibilli squalificato come Fagioli

Un altro caso scommesse, un altro patteggiamento. La Figc ha ufficializzato l’accordo tra Giuseppe Sibilli e la Procura Federale in merito alla pena che il 29enne attaccante del Bari dovrà scontare per aver scommesso su diverse gare di competizioni italiane, europee e internazionale, violando così le norme federali.

La Federcalcio ha annunciato che Sibilli è stato squalificato per 8 mesi: una sanzione che ricorda quella comminata a Nicolò Fagioli, che fu condannato a 7 mesi di stop dopo il patteggiamento con la Procura Figc.

Le altre sanzioni

E proprio come per Fagioli, l’accordo con la Figc non prevede esclusivamente la pena sportiva della squalifica. L’attaccante del Bari, infatti, è stato anche condannato a pagare una multa da 20mila euro, mentre altri 8 mesi di squalifica sono stati commutati in pene alternative.

Come accaduto a Fagioli, Sibilli dovrà partecipare a un piano terapeutico e dovrà presenziare ad almeno 16 incontri pubblici sul tema della ludopatia presso associazioni dilettantistiche, scuole o centri di recupero. Incontri che dovranno essere organizzati in collaborazione con la Federcalcio e la cui organizzazione dovrà essere comunicata preventivamente alla Procura Federale.

La situazione del Bari

Il patteggiamento con la Procura Federale mette fine anzitempo alla stagione di Sibilli e aggrava la già complicata stagione del Bari, attualmente al 17° posto in serie B con soli 3 punti, frutto di 3 pareggi e 3 sconfitte nelle prime 6 giornate. Sabato la squadra di Fabio Caserta andrà a caccia della prima vittoria stagionale contro il Padova. Sibilli, però, non ci sarà.