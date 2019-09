Sconcerti, altra bordata alla Juve: tifosi infuriati

Che la Juventus fin qui non si sia espressa al suo top non è certo un segreto e molti stanno criticando la squadra di Maurizio Sarri, specialmente per una fase difensiva che non convince. Dopo anni di successi è normale che si punti il dito alle prime difficoltà, ma i tifosi bianconeri sul web non ci stanno e hanno reagito a un nuovo attacco verso la squadra.

Indietro e non avanti – Il noto opinionista Mario Sconcerti è stato intervistato a TMW Radio e non è certo stato tenero nei confronto della Vecchia Signora, affermando senza mezzi termini: “La simmetria è uno straordinario pregio. La Juve però al momento è brutta, non sta migliorando ma regredendo. Ora stanno intervenendo e hanno fallito”.

Reazioni di pancia – I sostenitori juventini non hanno perso tempo a replicare alle sue parole, con commenti del tipo “Sconcerti chi? Quello che diceva che Cristiano Ronaldo alla Juventus avrebbe fatto panchina? Ma ancora state a sentire quello che dice? Brutta cosa la demenza senile” e altri come “Lasciateli parlare. Fate illudere gli interisti e i napoletani, così alla fine sarà ancora più bello sbattergli lo scudetto in faccia quando non avranno vinto niente”.

A casa di Balo – In tutto questo la compagine piemontese si appresta ad affrontare una trasferta che potrebbe diventare complicata. In Brescia-Juventus infatti potrebbe esserci l’esordio in campionato di un vecchio “nemico” come Mario Balotelli, un ostacolo in più verso i tre punti che in un momento del genere sono fondamentali per la Juventus.

