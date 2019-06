Sconcerti attacca big Juve e Roma ed esalta bomber Inter

Nel calcio moderno non basta valutare un giocatore secondo i parametri tecnici. Nell’era dei social network dove tutto finisce sul web bisogna anche stare molto attenti al lato caratteriale e al comportamento dei propri tesserati, che devono essere irreprensibili (per esempio un motivo che ha portato il Milan a non riscattare Bakayoko è stato appunto il fatto che il transalpino si rendeva protagonista di gesti poco ortodossi). Chi sbaglia va incontro a critiche pesanti e Mario Sconcerti, giornalista e opinionista, non ha risparmaito nessuno.

Due baby nel mirino – La fallimentare avventura della nazionale italiana under 21 agli Europei di categoria è stata funestata anche dal caso di Kean e Zaniolo, esclusi dalla terza partita per essere arrivati tardi ad una riunione tecnica. Sconcerti parlando in radiosu di loro ha detto: “Kean mi sembra troppo pieno di vita e con un carattere troppo difficile, Zaniolo è uno con la testa tra le nuvole, nel suo mondo, in attesa di capire quale sia la sua realtà. Ha avuto già più fasi nella carriera, non credo sia un ragazzo sbagliato, un bad boy, ma penso non abbia ancora chiaro tutte le responsabilità dell’essere un grande giocatore”.

L’affare è Maurito – Sconcerti invece ha esaltato Mauro Icardi (anche lui in attesa di conoscere il proprio futuro) affermando che chi lo compra metterebbe a segno un colpaccio in quanto lo acquisterebbe alla metà del suo valore reale e già il prossimo anno potrebbe rivenderlo al doppio. Resta da capire cosa vorrà fare l’Inter con il suo ex-capitano oramai inviso alla tifoseria nerazzurra.

