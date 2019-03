Sconcerti avvisa la Juve: Così con l'Atletico non funzionerà

Domani c’è l’Udinese allo Stadium, ma tutti in casa Juventus guardano già alla sfida di Champions del 12 marzo contro l’Atletico. Anche Mario Sconcerti si sofferma soprattutto sul cruciale impegno che attende la squadra di Allegri nel corso di un intervento su Calciomercato.com, in cui l’autorevole editorialista del Corriere della Sera mette letteralmente in guardia i bianconeri. Di certo per l’operazione-rimonta non aiutano le voci che già si rincorrono sul futuro, relative a un clamoroso cambio in panchina e con una vera e propria rivoluzione di mercato estiva alle viste.

Non basta – Per Sconcerti non basterà ripetere la prestazione del San Paolo contro il Napoli, ci vorrà altro per completare la rimonta: “La Juve non potrà essere quella di Napoli, con l’Atletico sarà sarà chiamata a fare tutt’altro tipo di partita. Al San Paolo le è bastato controllare, gestire la situazione. Probabilmente le sarebbe andato bene anche un pareggio”. Quindi una constatazione: “Se dovesse giocare come ha giocato domenica sera, sarà durissima”.

Ronaldo sparito – Un altro problema da affrontare per il giornalista toscano è l’involuzione di Cr7: “Da due o tre partite non lo vediamo più. E non è il solo. Ci sono tanti giocatori poco brillanti, troppi. Bonucci, Chiellini, lo stesso Pjanic sono apparsi in difficoltà col Napoli, dove la Juve ha sofferto troppo. È un segnale di una squadra in difficoltà atletica e psicologica”.

Festa – Per Sconcerti, in ogni caso, bene ha fatto la squadra bianconera a celebrare il +16 in classifica sulla seconda in serie A: “Ormai lo scudetto è vinto, il gap è incolmabile e la Juve fa bene a far festa perché ha fatto un campionato eccezionale, 23 vittorie e tre pareggi in 26 gare sono qualcosa di enorme”.

SPORTEVAI | 07-03-2019 14:32