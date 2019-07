Sconcerti consiglia la Fiorentina sulla questione Chiesa

Durante la trasmissione Maracanà a TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato della Fiorentina: "Nomi alla Ribery per rilanciare il marchio. Cercano di sicuro giocatori di grossa personalità. Per ora la Fiorentina ha 7 giocatori che vengono dal vivaio, servono nomi d'esperienza".

Sulla questione Chiesa: "Andrebbe ceduto dal punto di vista tecnico, permetterebbe di finanziare il mercato della Fiorentina. Lui non rinnoverà il contratto e sarai costretto poi a darlo via. Senza i soldi di Chiesa, resta la dimostrazione di forza di una società che non ha bisogno di niente. E questo promette bene non per il presente ma per il futuro".

L'esterno della Nazionale ha da tempo un accordo con la Juventus sulla base di un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione ma Commisso ha più volte dichiarato di non volerlo cedere.

SPORTAL.IT | 29-07-2019 16:41