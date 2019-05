Sconcerti demolisce l'Inter di ieri e di oggi

Spalletti un vero motivo della disfatta di Napoli non è riuscito a trovarlo, ha provato a spiegare cosa è successo al San Paolo e come fosse possibile buttare all’aria una gara che potrebbe valere la stagione ed anche i tifosi nerazzurri sono a dir poco perplessi e delusi. Ora la Champions passa per la partita con l’Empoli affamato di punti per evitare la serie B ma per Mario Sconcerti l’Inter, questa Inter, ha già perso.

L’ACCUSA – L’editorialista del Corriere della Sera nel suo giudizio parte da lontano e scrive: “Non ha perso solo una partita, ha buttato via qualunque cosa avesse costruito negli ultimi due anni. A Napoli si può perdere, ma non così e non quando a una giornata dalla fine il risultato conta solo per una squadra in campo…L’Inter non vuole essere squadra, non ci riesce. È sbagliata nella personalità e non ha abbastanza risorse tecniche per vincere da sola le partite. È un insieme di numeri due guidati da un altro ottimo frequentatore di quella zona… È una banda molto vanesia guidata da un ambiente terrorizzato dall’errore che sta dietro a tutto: il dovere di ripartire. Non è ancora fallita la stagione, ma è fallito il progetto. Non c’è mai stata crescita, un salto di qualità…La sconfitta di ieri non è illogica, è solo volgare“.

LE REAZIONI – Sul web i tifosi interisti sono furiosi: “A furia di dire che bastava vincere la prossima siamo arrivati all’ultima giornata. Complimenti al gruppo Inter” o anche: Spesso ho difeso Spalletti, da due mesi è praticamente un dead man walking. Però è palesemente in confusione. E la frase: “A Napoli ci sta perdere”, è di una gravità inaudita. Una cosa che un allenatore dell’Inter non dovrebbe mai dire. Qualunque Inter sia” e infine: “Questa squadra non lo merita ma…domenica spero proprio ci sia un S.Siro tutto esaurito in versione bolgia che incita per 95 minuti. Zero mugugni e zero fischi, non complichiamoci la vita da soli. Siamo noi i veri top player dell’Inter, dimostriamolo”.

SPORTEVAI | 20-05-2019 09:18