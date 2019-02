Sconcerti demolisce l’Inter ed indentifica il problema

Quel che resta dell’Inter, dopo il clamoroso ko interno contro il Bologna, viene “demolito” da Mario Sconcerti nel suo editoriale sul Corriere della Sera. Il giornalista analizza al microscopio tutti i difetti dei nerazzurri e scrive: “L’Inter non è mai chiaro cosa sia. Non entrano in area le mezzali e giustamente ne restano lontani gli esterni. Così manca densità nei 50 metri conclusivi. Credo si chieda troppo a qualunque trequartista interista, infatti ne sono falliti tanti negli ultimi tre anni (Borja Valero, Ljajic, Jovetic, in parte Rafinha, Joao Mario, Nainggolan, Guarin, Kondogbia, lo stesso Brozovic costretto ad arretrare). Tutti giocatori importanti, mai uno definitivo, anche con allenatori diversi. L’errore sta nello spazio da coprire, è sempre mancato uno che cominci il gioco e copra le spalle. Se in un centrocampo manca il regista, la mezzala d’attacco è già isolata in mezzo agli avversari e l’uomo che rimane (Vecino) ha più metri quadri da coprire che muscoli.

IL CASO ICARDI – Brozovic è un grande numero due, ma non l’uomo squadra di una grande squadra. Poi ci sono le ali, l’altro problema costante. Il loro compito non è stringersi nel gioco accanto agli altri, è saltare l’uomo e mettere il cross per il fatidico Icardi. In sostanza l’imbarazzo dell’Inter, di mezza Inter, è non riuscire ad adattarsi al proprio centravanti. Il quale è un grande giocatore, come la peperonata è un grande piatto, ma entrambi difficili da digerire. Se poi il centravanti segna la metà dei gol di un anno prima la difficoltà da tattica diventa tecnica, cioè reale.

MEGLIO IL MILAN – È un problema che sfiora anche il Milan di Piatek soprattutto ora che Suso sembra meno felice e Calhanoglu deve coprire gli spazi vuoti di Paquetá. La sintesi è che Spalletti è da tempo in balia di errori che sono della società: non c’è mai stata costruzione vera. Il Milan come squadra è anche meglio dell’Inter, Gattuso ha dato un gioco riconoscibile, non eccezionale ma consono agli uomini a disposizione. Con la Roma sono mancati gli esterni a Gattuso, e nessuna mezzala si è inserita, come è d’obbligo nel 4-3-3, così Piatek è rimasto quasi inesploso, sempre solo. Si aspetta la crescita di Paquetá, che non gioca mai male, ha migliorato anzi senz’altro il Milan, ma non ha mai una voce forte.

SPORTEVAI | 04-02-2019 09:03