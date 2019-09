Sconcerti: E' meno calciatore degli altri ma sarà l'uomo derby

Come finirà il derby di Milano e che conseguenze avrà? A ventiquattro ore dalla stracittadina meneghina cresce l’attesa per una partita che sa già di spartiacque per tutte e due. Alle prese con problemi diversi, costrette a rintuzzare polemiche esterne e interne (il caso Paquetà da una parte e la lite Lukaku-Brozovic dall’altra) ci si attende una risposta franca in campo su tutte e due le sponde.

IL PARERE – Per Mario Sconcerti non è una gara decisiva solo perchè siamo alla quarta giornata ma l’editorialista del Corriere della Sera sottolinea quanto l’esito del derby possa essere importante in un senso o nell’altro. Il giornalista dice la sua in un intervento audio su Calciomercato.com, nel suo consueto “cappuccino”.

SPAREGGIO – Sconcerti parla esplicitamente di piccola eliminazione diretta e di primo spareggio della stagione. Una partita in cui chi perde non perde tutto ma va automaticamente in crisi, tifo, classifica, mercato, tutto rimesso in discussione in caso di ko.

VERIFICA – I risultati ottenuti sinora non sono negativi ma Sconcerti sottolinea che tutto sommato sia Milan che Inter sono due squadre sconosciute, che hanno vinto 5 partite su 6 ma non hanno dato qualità al loro gioco pur non avendo mai affrontato grandi squadre”.

IL CALENDARIO – Infatti il calendario aveva messo sulla strada delle milanesi ostacoli sormontabili, in grado di legittimare una partenza a razzo e il giornalista del Corriere della Sera ricorda che il Milan anzi ha trovato due neopromosse su 3. Ora il derby: “Il Milan verificherà l’Inter e viceversa, le due squadre cercheranno quella personalità che non hanno avuto finora”.

UOMO DERBY – Infine il pronostico. Per Sconcerti c’è un possibile uomo-derby: “Se ho cominciato a capire Lukaku, sarà la sua partita, mi sembra uno che ci crede, partecipa, sente la diversità dell’area, per questo parla diversamente degli altri, per questo litiga con i compagni, perchè è un po meno calciatore degli altri e un po’ più uomo”.

