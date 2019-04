Sconcerti: Ecco come il Milan può arrivare ancora quarto

Che sia con Gattuso o con un altro tecnico a traghettare la squadra fino alla fine del campionato, il Milan non ha perso le speranze di centrare la Champions. Le ultime orribili settimane hanno fatto sprofondare i rossoneri che ora sono sesti assieme al Torino con un sol punto in più della Lazio e le proiezioni, considerando anche lo stato di forma delle rivali paragonato a quello di Suso e compagni, vedrebbero il Milan addirittura fuori anche dall’Europa League di questo passo. Per Mario Sconcerti però il Milan è favorito per il quarto posto. Un pronostico a sorpresa che il giornalista spiega nel suo editoriale per il Corriere della Sera.

LE CHANCES – Sconcerti scrive: “Credo che il Milan abbia ancora molte possibilità perché ha un calendario dove nessun avversario ha motivazioni. Ma deve ritrovarne il Milan, lento e ordinato, una squadra di dattilografi purissimi nell’epoca dei computer quantici”. In effetti a vedere il calendario delle ultime quattro giornate che restano, se il Milan ritrovasse voglia, cuore e grinta, ipotizzare un filotto non è fantacalcio. I rossoneri nell’ordine dovranno affrontare Bologna, Fiorentina, Frosinone e Spal.

LA SINCERITA’ – Un elogio, in una giornata in cui le critiche non sono mancate sotto tutti i fronti, arriva anche per Gattuso: “Resto colpito dalla sincerità di Gattuso, l’unico allenatore che corre incontro alle offese. Sostiene che il Milan è senz’anima e questo è colpa sua. Ma c’è un’aria fragile intorno a tutto il Milan. Nessuno parla, nessuno spiega. Forse è tempo di fare tutti un buon punto sulla situazione. Elliot c’è e indicativamente fino a quando? Gazidis cosa ha capito in questi mesi? Maldini è cresciuto? Leonardo sta meglio di Paquetà? Parliamone. È il momento”.

SPORTEVAI | 29-04-2019 08:41