Sconcerti esagera: Lukaku come Maradona e Lautaro come Mazzola

Il gioco dei paragoni è sempre suggestivo e dopo una notte magica europea, come quella dell’Inter che ha sbancato Praga con la coppia gol Lautaro-Lukaku, ognuno si diverte a sbizzarrirsi come può. La Gazzetta, ad esempio, punta sul ricordo di Serena-Ramon Diaz – altro duetto da fuoco nerazzurro nato un po’ per caso – ma c’è chi è andato anche un po’ oltre.

I NUMERI – Ventidue gol in due sono un bottino che fa impressione, inutile negarlo, e il belga e l’argentino sembrano davvero integrarsi alla perfezione: potenza e tecnica al servizio del collettivo.

IL PARAGONE – Anche a Mario Sconcerti questa Inter è piaciuta molto e l’editorialista del Corriere della Sera si è divertito a trovare paragoni sia per il tecnico Conte che per i due attaccanti letali.

COME HERRERA? – Per il giornalista questa Inter è una squadra che a modo suo ricorda quella di Herrera nello spirito generale. Gioca in contropiede, corre molto ed è migliorata parecchio.

COME DIEGO? – Le similitudini più azzardate arrivano però quando si parla di Lukaku. Per Sconcerti quello che ha fatto a Praga nel primo gol è eccezionale. Da un lato tecnico e in un calcio con 35 anni di diversità, rasenta la perfezione di quello di Maradona con l’Inghilterra…. “I gesti in sequenza di Lukaku che portano al primo gol di Lautaro sono la massima espressione del calcio di oggi, sono la modernità fisica. Lukaku non gioca fra super atleti come lui, ma emerge con una naturalezza che fa quasi paura”.

COME SANDRO? Non finisce qua perchè nell’esaltare il belga, Sconcerti non dimentica i meriti di Lautaro e aggiunge: “A me ricorda sempre più da vicino Sandro Mazzola, quella capacità in un metro di controllare il pallone, piazzare lo scatto e trovare la porta incrociando il tiro. Non ci sarebbe Lukaku se non ci fosse Lautaro, non a questi livelli”.

SPORTEVAI | 28-11-2019 08:35